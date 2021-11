“Non hai vinto titoli, ma ti sei guadagnato rispetto”.

Certo delle sue qualità, Theate non ha mai dubitato della sua capacità di vincere il campionato italiano: “Non sto dicendo che avrei pensato che sarebbe stato troppo veloce quando sono arrivato lì, ma di nuovo è tutto nella mia mente. Ho detto a mio padre che di solito si parla di adattarsi al paese, con la lingua, ma per me Adattamento al suolo Per niente fuori. Non devi stare attento a questo. Quindi non sono sorpreso, ma c’è ancora molta strada da fare. Siamo in un buon vortice con il Bologna. Abbiamo alcune vittorie. siamo dentro Pareggio ai punti con la Juventus . Quindi dobbiamo rimanere in pista“.

In questa occasione, ha parlato a una lunga intervista al microfono di Pierre Depres. In particolare alla fine della sua storia con lo Standard, la sua stagione a Ostenda, il suo trasferimento al Bologna e i suoi primi passi in Italia, ma anche la sua fusione con i Devils.

Arthur Palcoscenico di nuovo prima Roberto Martinez nei Red Devils. Dopo essere stato inserito nel girone per le finali della Nations League, l’ex giocatore dell’Ostenda, ora al Bologna, torna a far parte del girone dei Red Devils che affronterà Estonia e Galles per verificare la sua qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

Se gli piaceva Ostenda, nel club che gli ha permesso di esplodere in Belgio, il difensore aveva bisogno di questa nuova avventura per sviluppare il suo gioco: “La squadra che abbiamo avuto l’anno scorso con Ostenda, la squadra D1A, era davvero buona. Comunque una squadra con personalità e filosofia di gioco che l’allenatore per favore si sistemano. Ovviamente venivo da Ostenda in un club come il Bologna con un allenatore come Mihajlovic E ai giocatori piace Arnautovic dove mezzo Ma devi trovare il tuo posto. Devo giocare con le mie qualità. In Italia è Molte tattiche e pensiero nel gioco. Se volessi rimanere nella mia zona di comfort, non andrei in Italia. Le tattiche non sono qualcosa che non mi piace particolarmente, ma ora sembrano piuttosto buone nel mio gioco.“.

Molti giocatori sognano di mettere i piedi sui prati del campionato inglese. È il caso anche del Liegi, anche se afferma che la Serie A lo ha sempre fatto sognare ed è stata una delle sue prime scelte: “Potrebbe essere il mio sogno giocare in Premier League, ma la mia seconda scelta era già la Prima Divisione. Come abbiamo sempre detto, è Miglior campionato difensore. È incredibile. Torniamo a scuola quando siamo in Italia. All’inizio erano video, video e tattiche e tattiche e tattiche. Alla fine, vedi che i difensori corrono, Sono millimetri. Partiamo allo stesso tempo, ci fermiamo allo stesso tempo. Qualcosa che probabilmente non abbiamo avuto con Ostenda in particolare. Abbiamo giocato di più con sentimento, mentalità e desiderio“.

Andare in Italia gli ha permesso di crescere sul campo ma anche nella vita di uomo: “Ho fatto progressi in campo ma anche molto fuori. Ho lasciato la casa. Ho visto spesso mio padre, quindi è diverso. Non vado a casa, vivo da solo. In realtà ho fatto il mio. Sono maturato in pochi mesi in Italia più di un anno a Ostenda. In questo campo, ho anche molto maturato. Poi in Italia, come si dice, negli ultimi 20 minuti quando vinciamo, proviamo a giocare solo 3 o 4“.

È interessante notare che Theate crede che il suo passaggio in Serie A sia dovuto agli attuali Devils, che hanno reso famoso il Belgio: “Penso che molti giovani belgi Li devono ai demoni. Hanno rivelato il Belgio sul grande palco. Quindi gli scout si sono detti che ci sono buoni giocatori in Belgio. Per me, il Belgio è stato più esplorato dall’arrivo dell’attuale generazione di demoni. loro davvero Evidenzia Belgio“.