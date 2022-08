UFFICIALE: Il Gran Premio del Belgio di Formula 1, a Spa-Francorchamps, sarà in calendario nel 2023!

Dopo settimane e settimane di speculazioni, è caduta la decisione sul Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Spa-Francorchamps… La gara belga è ancora nel calendario mondiale!

Un tweet della Formula 1 ha confermato la tendenza. Il Gran Premio del Belgio sarà presente nel 2023. “La Formula 1 può confermare che il Gran Premio del Belgio sarà mostrato nel calendario 2023, a seguito di un accordo per espandere la nostra partnership. Maggiori dettagli sul programma 2023 saranno annunciati a tempo debito.Anche la Formula 1, promotore del campionato, è stata annunciata in un breve comunicato stampa.

Venerdì mattina, il capo della F1 Stefano Domenicali ha versato un po’ di fagioli. “Ho letto in più punti che Spa-Francorchamps è stata esclusa dal calendario… starò comunque attento. Questo è tutto quello che posso dire”, catturato. Il pessimismo che ha prevalso per diverse settimane in questi giorni è cambiato.

Per quanto riguarda il futuro a lungo termine del Gran Premio del Belgio, continuano le discussioni tra i campioni del gioco, in particolare su una possibile alternanza con altre gare europee, come ad esempio Monaco.

Nella lista dei Gran Premi più frequenti al mondo dal 1950, il Gran Premio del Belgio è arrivato quarto con la sua 67a edizione questa domenica.