Jesper Friedberg avrebbe preso la sua decisione su Brian Reimer – All Football

Brian Rimmer, fermo o fermo? I tifosi dell’RSC Anderlecht si pongono questa domanda e per molti la risposta deve essere no… ma Jesper Friedberg sembra non essere d’accordo.

il caso Brian Reimer Pone alcune domande allo Sporting Anderlecht. Ciò che l’allenatore danese ha fatto in questa stagione è un successo oggettivo: Mauve & Blanc sono passati dall’11esimo al terzo posto in classifica, e sono stati a un passo dalla vittoria del primo titolo del club dal 2017.

Ma alcuni sottolineano anche i veri difetti di Rimmer, che manca di flessibilità tattica. Lascia perplessi anche il rapporto ambiguo che intrattiene con Jesper Friedberg, così come l’influenza di quest’ultimo: ricordiamo che è stato… Friedberg a dichiarare, direttamente, che l’Anderlecht “giocherà 4-3-3 e nient’altro”, un slogan che Brian non ha più applicato solo da allora.

Brian Rimmer rimarrà

Quindi c’erano dubbi che Friedberg si sarebbe separato così facilmente da Brian Rimmer, al termine di una stagione complessivamente di successo. La convivenza tra i danesi è tale che sarebbe difficile per il direttore sportivo della RSCA separarsi dal suo connazionale, per non parlare di ammettere il fallimento che porterebbe al licenziamento di Rimmer.

ultime notizie Confermerà quelle impressioni questo giovedì. Secondo il quotidiano in lingua olandese, la decisione di Jesper Fredberg è già stata presa, indipendentemente da ciò che accadrà domenica, anche se l’Anderlecht dovesse perdere il secondo posto.

Brian Rimmer rimarrà quindi allenatore dell’RSC Anderlecht, e sarà presente alla ripresa degli allenamenti prevista per l’inizio di giugno a Nerbed. Questa volta, però, ci aspettiamo una vera pressione non solo sui risultati, ma anche sull’esecuzione di un gioco leggermente più attraente, cosa che è mancata per tutta la stagione.