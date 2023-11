“È vergognoso che il titolo sia stato deciso per via delle gomme”: Jorge Martin accusa la Michelin e denuncia la “strana” situazione

spagnolo Giorgio Martino (Ducati-Pramac), entrata in crisi domenica durante il Gran Premio del Qatar (10° posto) che ha visto diminuire le sue possibilità di vincere il titolo mondiale, ha attaccato Michelin, il fornitore di pneumatici per moto (MotoGP).

Il madrilini, che ha spiegato di aver avuto”Problema con la gomma posteriore“, governare”È un peccato che il Campionato MotoGP sia deciso da una gomma“, domenica sera nel corso di una conferenza stampa.

“Ho l’impressione che me lo abbiano rubato (la Michelin, ndr) (il titolo mondiale, ndr), perché penso di poterlo vincere prima di questa gara mentre ora sarà molto difficile. Penso che sia difficile sapere esattamente cosa sia successo… è molto strano“, Lui continuò.

Martin, che ha mancato di velocità e controllo per tutta la gara, domenica ha perso 14 lunghezze contro l’italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Quest’ultimo è arrivato secondo e ora li precede di 21 punti, con 37 punti ancora da distribuire durante l’ultimo round della stagione, il prossimo fine settimana a Valencia.

Sabato il pilota della Pramac è sceso in strada facendo registrare un ritmo formidabile Fabio Di Giannantonio Lo ha raggiunto la Ducati-Gressini, vincitrice a sorpresa di domenica.

“Sono molto deluso. Ho perso 1,5 secondi di velocità in un giorno. Non penso di aver dimenticato come si guida e sento che loro (la Michelin) hanno bisogno di migliorare e analizzare in modo che ciò non accada di nuovo in futuro.“Non è normale che alcuni pneumatici funzionino bene e altri no”, ha insistito Martin.