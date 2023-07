‘Non capisco’: in tre mesi un automobilista di 81 anni ha ucciso due persone in Francia

Dieci giorni fa, un uomo di 83 anni è stato ucciso da un’auto a Saint-Malo. Sarebbe stato più grave perché anche la nipote del defunto era stata tagliata fuori. Solo che è stata fortunata ed è ancora viva. Secondo la famiglia della vittima, questa tragedia avrebbe potuto essere evitata se la polizia fosse stata più interattiva.

Infatti l’automobilista, che aveva 81 anni, aveva già ucciso un pedone sulla stessa strada tre mesi prima. “La polizia avrebbe dovuto trattenere la patente di guida di quest’uomo”, spiega l’avvocato della figlia del defunto, Marcel. Né l’amministrazione né i tribunali hanno sospeso la licenza. Anormalità, secondo Maitre Mai Sarah Vogelhout. “Non capisco perché non l’abbia fatto. I miei clienti mi dicono spesso che ha perso la sua migliore amica. Mi ha detto che era incredibilmente vicina a suo padre che, nel suo letto d’ospedale, era anche furioso quando ha saputo che l’autista aveva effettivamente ha ucciso qualcuno al volante.Come oggi la polizia, la giustizia, lasciano all’autore dell’omicidio, certamente involontario, la possibilità di guidare?

Per la ragazza e il suo avvocato, questa tragedia poteva essere evitata. “La prima volta, non c’è stata una risposta adeguata. I titolari di patente di guida non dovrebbero riqualificarsi regolarmente? Penso. Non possiamo riportare indietro Marcel, ma dobbiamo assicurarci che non ce ne sia uno nuovo. Mai più”, il insiste l’avvocato.

RMC dichiara che questa volta la giustizia si è assunta le proprie responsabilità. Mercoledì sera, il giudice per la libertà e la detenzione ha posto l’autista sotto controllo giudiziario. È vietato guidare qualsiasi veicolo. Troppo tardi, i membri della famiglia in lutto reagiscono.