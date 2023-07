Lavrov: “L’Occidente crea rischi di uno scontro militare con la Russia, e questo potrebbe avere gravi conseguenze”.

“Gli Stati Uniti ei loro alleati della NATO creano rischi di uno scontro militare con la Russia, e questo potrebbe avere gravi conseguenze”, ha detto Lavrov in un’intervista al sito web russo Lenta.ru. Il capo della diplomazia ha aggiunto che la Russia non può ignorare il fatto che gli F-16, che i paesi occidentali intendono fornire all’Ucraina, potrebbero trasportare armi nucleari. Lavrov ha dichiarato: “La semplice comparsa di tali sistemi nelle forze armate ucraine sarà considerata una minaccia nucleare dall’Occidente”.

Gli occidentali offrono “garanzie di sicurezza” all’Ucraina per aiutarla a vincere la guerra e “affinché la storia non si ripeta”.

Il ministro ha anche negato che la Russia stesse pianificando attacchi nucleari tattici in Ucraina. Lavrov ha affermato che le condizioni per l’utilizzo di tali armi sono ben note. La dottrina russa sulle armi nucleari afferma che Mosca le utilizzerà solo per rispondere a due scenari: o un attacco nucleare alla Russia, o un attacco da parte della Russia con armi convenzionali che minacciano l’esistenza stessa dello Stato. Martedì, fonti ufficiali hanno annunciato al vertice NATO in Lituania che l’addestramento dei piloti ucraini di F-16 inizierà in Romania ad agosto. Ma questo addestramento non significa che gli F-16 verranno consegnati. Nessun paese si è ancora impegnato a fornire questo all’Ucraina.