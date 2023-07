La scomparsa del piccolo Emile: la Procura valuta le indagini e annuncia l’apertura della seconda fase

Il giudice ha insistito sul fatto che “questa zona era già stata notata durante le operazioni di caccia ed è stata oggetto di un esame visivo”, sottolineando che tale operazione è stata effettuata “solo per motivi di sicurezza”.

Poi, nel pomeriggio di giovedì, i gendarmi schierati in piazza hanno perquisito per l’ultima volta “luoghi ubicati in paese”, come ha precisato il giudice. Anche in questo caso senza dare alcun risultato o fornire alcuna traccia o la minima prova per spiegare la scomparsa di questo bambino per due anni e mezzo.

Dopo cinque giorni di lavoro sul campo, da quando domenica mattina è stata aperta un’inchiesta “per scoprire i motivi dell’inquietante scomparsa”, il bambino non è stato ancora ritrovato.

incidente? l’uccisione? Rimozione? «Non c’è una tesi distinta, e non c’è una tesi squalificata», ha insistito ancora giovedì sera il procuratore di Digne, sottolineando che ora è aperta una seconda fase dell’inchiesta. Consiste nell’analizzare la “grande massa di dati” raccolti durante questi cinque giorni in Haut-Vernet, in particolare i dati telefonici ei 1.200 messaggi lasciati sulla linea di comunicazione dedicata.

“Questa è la fine delle perquisizioni forensi programmate. Ma è chiaro che torneremo immediatamente se gli indizi o gli oggetti raccolti finora ci spingeranno a venire a controllare certe cose o cercare in certi luoghi”, ha spiegato il giudice.

Turismo di curiosità

Nel villaggio sono già state perquisite 30 case, 25 persone sono state interrogate, tutti i veicoli sono stati visitati, e così, 97 ettari di campi, foreste o terreni scoscesi sono stati “meticolosamente” rasi al suolo, il signor Avon ha insistito: “sii senza dubbio una delle più importanti ricerche forensi che siano mai state condotte.

D’ora in poi, il compito dei pochi gendarmi che rimarranno in paese sarà quello di chiudere il paese al grande pubblico.

Da martedì, “a tutela dell’inchiesta”, il primo decreto comunale che dura fino a giovedì sera, Haut-Vernet sarà chiuso già per qualche giorno in più e almeno durante questo weekend lungo. Per “proteggere le famiglie e indirizzare qualsiasi turismo curioso, ho prorogato questo decreto”, assicura François Palec, sindaco del villaggio di Vernet.

Émile, di La Bouilladisse, nelle Bouches-du-Rhône, era appena arrivato per le vacanze estive con i nonni materni, nell’Haut-Vernet, quando è stato visto l’ultima volta da due vicini, sabato alle 17:15, da solo, a un vicolo in un villaggio.

Il signor Avon ha detto che quando è scomparso, “erano presenti anche molti altri membri della famiglia” nella casa in cui questa famiglia era in vacanza da vent’anni. Ma ha insistito sul fatto che i suoi genitori non erano lì.

Né i cittadini che erano stati picchiati per due giorni, né i gendarmi dell’ufficio studi di Marsiglia o la brigata di ricerca di Digne per cinque giorni, non hanno permesso di trovare la traccia del bambino.

“Finché non sapremo la verità, sarà teso”, ha detto giovedì il sindaco di Vernet, “è difficile per la famiglia, questo mistero è spaventoso”. giorno. È successo “.

