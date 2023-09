Mike Pence e il crollo del partito repubblicano

Rievocando questo incidente (che rilancerebbe anche la sua carriera politica, moribonda dopo un passato poco convincente come governatore dell’Indiana), Mike Pence vuole ricordare ai repubblicani che c’è stato un tempo prima di Trump. Convincerli che è nell’interesse di tutti ritornare. Coincidenza o no, l’ex vicepresidente aveva scelto, per la sua manifestazione, il New Hampshire Institute of Politics del St. Anselm College di Manchester, nello stato del New England dove gli eletti sono in prima linea per rimuovere Donald Trump dalle prossime elezioni presidenziali . Elezioni invocando il quattordicesimo emendamento alla Costituzione (adottato dopo la guerra civile, che vieta qualsiasi autorizzazione pubblica alle persone che hanno partecipato all’insurrezione o all’insurrezione). Eletti democratici, ma anche repubblicani…

Urne scoraggianti

Il candidato presidenziale Mike Pence non vede l’ora di andare finalmente avanti. Sicuramente ha un capitale di empatia. Prima del primo dibattito televisivo tra i contendenti repubblicani, il 23 agosto, il 40% degli elettori delle primarie del partito aveva dichiarato di avere un’opinione favorevole su di lui, ma il 48% aveva espresso un’opinione sfavorevole. La discussione in cui si è rivelato mediocre, se non mediocre, non gli ha permesso di migliorare la sua capacità di attrazione. Anche all’inizio di settembre i sondaggi sono rimasti deludenti. Mentre Donald Trump è ancora in testa con il 53% delle intenzioni di voto, davanti al governatore della Florida Ron DeSantis (15,5%) e all’uomo d’affari Vivek Ramaswamy (9%), Mike Pence ha ottenuto a malapena il 5% dei voti – quinto posto, dietro la Carolina del Sud. Precedente. Il governatore Nikki Haley (6%). Ciò rafforzerà probabilmente la convinzione dei repubblicani della validità della loro scelta, poiché i sondaggi d’opinione prevedono, se necessario, uno scontro ravvicinato tra Donald Trump e Joe Biden, e addirittura la vittoria del primo sul secondo.

“È ora di smetterla di normalizzare i comportamenti”: il dibattito repubblicano ha preso una piega strana durante l’assenza di Trump

Con un gesto quasi disperato, Mike Pence si è impegnato ad avvertire i suoi correligionari dei pericoli del populismo che affligge il Partito repubblicano, almeno dall’emergere del Tea Party nelle elezioni legislative del 2010, e che Donald Trump sembra aver riconosciuto . diventare il fulcro… Li esorta a ritornare al buon conservatorismo che ha costituito la base ideologica del partito, tenendo presente che se i problemi sollevati dai populisti sono molto reali (povertà, immigrazione, insicurezza, deficit commerciale o crisi degli oppioidi ), allora le soluzioni che offre Lei non sono corrette. L’ex vicepresidente prende di mira non solo i fan di Trump, ma anche i fan dei suoi avatar, DeSantis e Ramaswamy. Pence avverte che questi populisti “abbandoneranno la leadership americana nel mondo, eroderanno gli standard costituzionali, rifiuteranno la responsabilità fiscale e abuseranno del potere per punire i loro nemici”.

Ronald Reagan fino in fondo

“Siamo arrivati ​​al momento della scelta per i repubblicani”, tuona Mike Pence, riferimento esplicito a uno dei discorsi più famosi di Donald Reagan, oggi noto come “choice time”. Trasmesso in televisione il 27 ottobre 1964, a sostegno della campagna del candidato presidenziale repubblicano Barry Goldwater, il discorso, che tra l’altro avrebbe catapultato l’ex attore in politica (Reagan sarebbe stato eletto governatore della California due anni dopo), non riguardava il populismo. . Ma invocando una tassazione eccessiva e la guerra del Vietnam, si oppose alla libertà individuale e al totalitarismo ricordando agli elettori di essere padroni del proprio futuro. Reagan concluse le sue parole con pietà: “Tu ed io abbiamo un appuntamento con il destino”, invitando i suoi connazionali a non “condannare i loro figli ad annegare nell’oscurità per mille anni”.

Ronald Reagan è diventato il riferimento obbligato per i conservatori americani. Tutti i candidati alla presidenza ritengono che sia necessario dargli credito. Donald Trump non ha fatto eccezione alla regola, e Mike Pence doveva avere una ragione in più, sapendo che il prossimo dibattito repubblicano, il 27 settembre, sarà ospitato dalla Biblioteca presidenziale Reagan a Simi Valley, in California. Tutti ricordano la trionfale rielezione del 1984: 58,8% dei voti popolari e 525 dei 538 elettori in 49 stati su 50. Un’espressione di riconoscimento popolare e di devozione verso qualcuno che non può che essere un grande presidente.

Eppure il risultato di Reagan alla fine del suo secondo mandato non fu lontano dall’essere criticato dai conservatori più severi: lasciò la Casa Bianca con un debito americano tre volte superiore a quello di quando vi entrò: il risultato delle sue spese militari. (per vincere la Guerra Fredda) e i tagli alle tasse (per placare i suoi elettori). Inoltre, il presidente non è esente da flirt con il populismo, evocando emozioni più che ragione nei suoi infuocati discorsi lirici. Quindi il modello che Pence sta perseguendo non è necessariamente il migliore.

L’associazione fatale con Trump

Il problema, però, per l’ex vicepresidente è un altro. Come possiamo allontanarci da ciò che abbiamo docilmente sostenuto per quattro anni? Come, infatti, essere sconfessato e screditato, quando si sono tacitamente approvate e difese le sue decisioni quando non esplicitamente? Mike Pence è orgoglioso di aver influenzato in modo decisivo Donald Trump in vari ambiti tradizionalmente cari alla destra conservatrice come l’aborto, l’esercito o le tasse. Tuttavia, è legato a un bilancio ben lontano dall’ortodossia repubblicana: un debito in aumento di 8.000 miliardi di dollari in tutto lo stato, politiche protezionistiche che non si vedevano da molto tempo e una perdita di prestigio e influenza sulla comunità internazionale. La scena (dal ritiro dall’accordo sul clima di Parigi ai rapporti difficili con la NATO)… Come può essere la credibilità di Pence quando pretende quella che considera la parte onorevole dell’eredità, ma vuole illudere che non c’entra niente? Cosa causa lo stigma?

Trump e il crollo del Partito Repubblicano

La verità è che Mike Pence è rimasto fedele a Donald Trump fino a quel giorno di gennaio 2021 in cui si è rifiutato coraggiosamente di fare ciò che il suo padrone gli aveva chiesto gratuitamente: invalidare l’elezione di Joe Biden al Congresso. Per una questione di coscienza e di rispetto della Costituzione, come ha continuato ad affermare da allora, o perché ha finalmente trovato l’opportunità di rompere con l’uomo con cui si è trovato più di una volta in profondo disaccordo, morale e politico? Forse non sapremo mai, né sapremo mai, quale posizione avrebbe sostenuto oggi l’ex vicepresidente se gli eventi del 6 gennaio non si fossero verificati. Allo stesso modo negherà, gridando ai mali del populismo, l’uomo che lo ha fatto uscire dal segreto in Indiana per dargli un’aura nazionale a Washington?

Una questione di vita o di morte

Mike Pence intende condannare il populismo sia a sinistra che a destra: accusa Trump, DeSantis e altri di trascinare l’America lungo gli stessi sentieri “che portano alla rovina” delle tendenze della “sinistra radicale”, guidate da Bernie Sanders. . Ma è ovvio che ciò che conta per lui è il destino dei repubblicani. “Se il nuovo populismo di destra prenderà il sopravvento e governerà il nostro partito, il Partito Repubblicano come lo abbiamo sempre conosciuto cesserà di esistere”, ha detto mercoledì a Manchester. Molti repubblicani condivideranno sicuramente la sua analisi e preoccupazione, ma forse non senza mettere in dubbio la sua parte di responsabilità nel terribile affondamento. Il che spiega chiaramente perché i sondaggi non vedono nell’ex vicepresidente un salvatore del Partito repubblicano.