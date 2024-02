Israele insiste nel voler attaccare Rafah, nonostante i negoziati per una tregua

Nonostante gli avvertimenti internazionali, giovedì 15 febbraio Israele ha portato avanti il ​​suo piano di lanciare un’operazione militare a Rafah, dove più di un milione di palestinesi si nascondono in condizioni miserabili. Ha aggiunto: “Combatteremo fino alla vittoria completa, che richiede un'azione forte a Rafah, dopo aver permesso alla popolazione civile di lasciare le zone di combattimento”.Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto irruzione sul suo account Telegram. Segui la nostra diretta.

I colloqui sono in corso. Proseguono i negoziati per raggiungere una tregua che prevede il rilascio di nuovi ostaggi di Hamas e dei palestinesi detenuti da Israele al Cairo, con la mediazione di Qatar ed Egitto. Dopo un incontro tenutosi martedì tra il capo del Mossad, l'intelligence israeliana, il direttore della CIA, il primo ministro del Qatar e funzionari egiziani, i negoziati sarebbero dovuti proseguire fino a venerdì.

Gli ospedali sono sopraffatti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità condanna ancora una volta la condizione degli ospedali di Gaza “Totalmente sommerso, sommerso e non adeguatamente rifornito”. Il rappresentante locale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Gaza ha testimoniato che il personale ha dovuto eseguire amputazioni a causa della mancanza di mezzi per curare i pazienti. “Uno dei miei colleghi ha descritto la situazione a Rafah come una “pentola a pressione della disperazione”. Se “esplodesse” potrebbe avere conseguenze catastrofiche”. Il direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha espresso il suo rammarico a France Info.

Appelli internazionali per evitare qualsiasi attacco. Dopo che gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada e la Nuova Zelanda, il principale alleato di Israele, hanno avvertito il governo Netanyahu delle conseguenze del lancio di un'operazione militare. “disastroso” A Rafah. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ordinato a Benjamin Netanyahu di farlo “tagliato via” Operazioni militari israeliane a Gaza, a causa di “Vittime umane e situazione umanitaria” È stato “Insopportabile”.