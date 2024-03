Cosa ricordi di mercoledì 20 marzo?

Mercoledì l'Ucraina e la Russia hanno annunciato attacchi aerei il 20 marzo che hanno ucciso diversi civili su ciascun lato del loro confine condiviso, dove i bombardamenti sono recentemente aumentati, spingendo Vladimir Putin a impegnarsi a garantire… “protezione” Nelle regioni russe prese di mira. France Info valuta le informazioni chiave relative al conflitto russo-ucraino.

Almeno quattro sono stati uccisi in un raid russo sulla città di Kharkiv

Almeno quattro persone sono state uccise e altre sette sono rimaste ferite in un raid russo diurno a Kharkiv, la seconda città più grande del paese, ha annunciato il governatore regionale Oleg Senegubov. Il bilancio rischia di aumentare a causa di A “Decine di persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie”.Aveva avvertito in precedenza in televisione, indicando che… “Secondo le prime stime si trattava di un missile da crociera”..

Oleg Sinigubov ha continuato dicendo che un corpo è stato liberato e altri due sono rimasti intrappolati sotto le macerie, sottolineando che due dei feriti erano in gravi condizioni. È un sito industriale che comprende “tipografia”Sergei Polvinov, un alto funzionario della polizia locale, ha riferito che è stato bombardato un impianto di produzione di mobili e vernici.

Le autorità locali hanno riferito che tre persone sono state uccise nella regione russa di Belgorod

Vyacheslav Gladkov ha detto che due civili sono stati uccisi nella regione russa di Belgorod e altri due sono rimasti feriti vicino al villaggio di Grivoron. Il governatore locale ha parlato di una zona di confine presa di mira da attacchi aerei e incursioni via terra da parte di gruppi armati provenienti dall'Ucraina. Da mercoledì mattina la zona è in sofferenza “Enormi esplosioni”Soprattutto da più lanciarazzi, ha detto.

In precedenza, il governatore aveva riferito della morte di un civile a Belgorod, spiegando che altri due erano rimasti feriti, tra cui una ragazza di 17 anni. Sono stati danneggiati anche edifici residenziali, una scuola e un asilo. Non c'erano né studenti né insegnanti, poiché questa settimana le autorità regionali hanno deciso di chiudere temporaneamente le scuole nelle zone di confine di fronte alla minaccia di scioperi.

Da parte sua, Vladimir Putin, appena riconfermato, lo ha promesso mercoledì“Garantire la sicurezza” I residenti delle regioni di confine, compreso Belgorod, li salutano “coraggio”.

La presidenza americana si dice “fiduciosa” negli aiuti da 60 miliardi di dollari

A Kiev, dove si trovava in visita ufficiale, il consigliere americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, da parte sua, ha annunciato di non essere in grado di prevedere se e quando il Congresso adotterà il programma di aiuti militari da 60 miliardi di dollari per l'Ucraina, che rimane bloccato alla Camera. dei Rappresentanti. Dai repubblicani.

“C'è voluto davvero tanto tempo. Lo so, e tu lo sai.”Lo ha annunciato Jake Sullivan nel corso di una conferenza stampa, insieme ad Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha aggiunto: “Non farò alcuna previsione sulla data esatta in cui ciò accadrà, ma stiamo lavorando affinché ciò accada il prima possibile”., Ha aggiunto. Ha ribadito la posizione della Casa Bianca, che ha affermato “Fiducia” La possibilità di sbloccare i fondi in un momento o nell'altro.

Sospensione dell'accordo europeo sulle importazioni agricole ucraine

Radio France ha appreso dalla presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea che l'accordo raggiunto mercoledì tra i paesi dell'UE e il Parlamento europeo per porre fine ad alcune importazioni agricole ucraine a partire da giugno è stato sospeso nel primo pomeriggio di mercoledì.

L'accordo riguarda i prodotti agricoli ucraini esenti da dazi doganali, come uova, pollame, zucchero, avena, mais e miele. Secondo fonti diplomatiche, a causa dell'opposizione di Francia, Polonia e soprattutto Italia, tre dei più grandi paesi agricoli dell'Unione europea, è stato concesso più tempo per riflettere. Questi Paesi, in particolare, vorrebbero avere più tempo per studiare l’accordo e ottenere il via libera dalle loro capitali.

Il Comitato Olimpico Internazionale respinge le accuse russe di “razzismo” e “neo-nazismo”

Mercoledì il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato che il governo russo è caduto “anche meno” Accusando l'organizzazione “Conversione al razzismo e al neonazismo” A causa delle restrizioni imposte agli atleti russi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Questo va oltre qualsiasi cosa accettabile.”Mark Adams, portavoce ufficiale del presidente del Comitato olimpico internazionale, ha criticato davanti alla stampa il tedesco Thomas Bach.