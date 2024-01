Mancano solo 24 ore alla decisione della SEC: cosa possiamo aspettarci?

Gli investitori in criptovaluta trattengono il fiato alla vigilia di ciò che probabilmente segnerà un importante punto di svolta nella storia di Bitcoin. Domani, mercoledì 10 gennaio, la Securities and Exchange Commission di Gary Gensler dovrà prendere una decisione definitiva sulla richiesta di Bitcoin ETF presentata da Ark Invest & 21 SharesQuasi tutti gli analisti si aspettano una serie di approvazioni contemporaneamente.

Ieri, i principali richiedenti di fondi negoziati in borsa BTC hanno depositato il popolare modulo S-1, che rivela, tra le altre cose, le commissioni addebitate se questi strumenti di investimento arrivano sul mercato statunitense. Ne parlavamo stamattina e si è scoperto che questi costi sono ridicolmente bassi, Anche al punto che potrebbe sopraffare gli scambi di criptovaluta come Coinbaseil colosso di questo segmento di mercato negli Stati Uniti.

Questa “guerra delle commissioni” tra diversi richiedenti di un ETF Bitcoin si rivela una vera e propria competizione per determinare chi offrirà i prezzi più economici. Questa lotta non si ferma oggi. Diverse revisioni S-1 sono state depositate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) per ridurre ulteriormente queste commissioni.

COSÌ, Commissioni ridotte bit a bit allo 0,20% e Valkyrie allo 0,49%. (ex 0,80%), Invesco Galaxy allo 0,39% (precedentemente 0,59%) e WisdomTree, 0,30%. (ex 0,50%).

Una tabella aggiornata delle diverse commissioni che dovrebbero essere addebitate per i diversi ETF spot su Bitcoin

Dopo un improvviso aumento sopra i 47.000 dollari a seguito di una pubblicazione in merito da parte del presidente della SEC Gary Gensler La prova, se necessario, è che il mercato trattiene il fiato prima dell’annuncio “storico” di domani. Come descritto dall’analista di mercato di eToro Simon Peters in una nota :

Più che mai, l’attenzione si sta rivolgendo agli exchange-traded fund Bitcoin, Probabilmente lascerà il posto alla quotazione degli ETF su Ethereum nel processo una volta liquidati. Ma cosa potrebbe accadere nel breve e medio termine una volta approvati gli ETF?

Secondo l’ultimo rapporto di K33 Research, È improbabile che l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin scateni un episodio di “vendita delle notizie”.che potrebbe avere l'effetto di causare un calo significativo del prezzo di BTC.

Questa analisi è supportata dal torrente di liquidazioni avvenuto il 3 gennaio che, secondo gli analisti di K33, hanno rafforzato il mercato invece di indebolirlo, contrariamente a tutte le aspettative.

Al di fuori del mercato spot delle criptovalute, L'open interest sui futures Bitcoin sul Chicago Mercantile Exchange (CME) ha raggiunto oggi la cifra record di 132.900 BTC, per un valore di oltre 6,2 miliardi di dollari..

“I premi ECM sono ancora elevati, quasi il 20%, ma si sono sviluppati in una tendenza al rialzo molto più sana di quella osservata durante l'apertura annuale. I premi e gli interessi aperti saranno probabilmente ridotti in modo significativo dopo l'approvazione degli ETF.”

Sempre secondo K33, Attualmente siamo nella “settimana” del 2024 a cui dobbiamo prestare attenzioneE dovremmo aspettarci un enorme picco nei volumi degli scambi dopo le notizie sugli ETF di domani:

Le previsioni vanno ben oltre l'annuncio dell'ETF: Standard Chartered, ad esempio, prevede che Bitcoin raggiungerà i 200.000 dollari nei prossimi due anni, mentre VanEck prevede che affluirà 1 miliardo di dollari nei primi giorni dopo la potenziale approvazione.Valkyrie prevede che questo nuovo settore di mercato raggiungerà i 5 miliardi di dollari entro una settimana.

