Hai dovuto pagare un extra per la tua borsa? Test Achats presenta un reclamo contro diverse compagnie aeree

Le vacanze iniziano tra meno di 3 settimane per i francofoni. Se hai prenotato un volo, potresti aver avuto la spiacevole sorpresa di dover pagare un extra per il tuo bagaglio a mano. Che porti in cabina. Test Achats denuncia queste pratiche. L’associazione ha deciso di sporgere denuncia contro diverse compagnie aeree.