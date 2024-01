Perché presto potremmo non essere in grado di reclinare i sedili sugli aerei?

Lo è anche Lauren Sokiasian

Quando volano, molte persone hanno l'abitudine di reclinare il sedile per sentirsi più comodi. Ciò potrebbe non essere possibile a breve.

Se salire su un aereo non è mai stata una situazione comoda, sembra che tenda a diventarlo sempre meno. Non mentiremo, non saremo felici quando la persona davanti a noi reclina il suo posto (senza chiedere!), ma alla lunga è ancora comune. Diversi anni fa, molte compagnie aeree low cost hanno sostituito i sedili reclinabili con quelli fissi.

“Attualmente stiamo osservando una tendenza secondo cui i clienti di alcuni produttori optano per sedili con un'inclinazione preimpostata, ma questo è limitato alle operazioni a corto raggio, fino a 3-4 ore di volo”, afferma Katharina Wambach, responsabile delle comunicazioni dirigente presso il produttore di aeromobili. Airbus, in un'intervista con Evening Edition. Ti spieghiamo perché questo potrebbe estendersi a tutte le compagnie aeree.

Perché le compagnie aeree non vogliono più i sedili reclinabili?

“Le compagnie aeree scelgono una posizione predeterminata per l'inclinazione dello schienale durante la costruzione”, spiega Mark Heller, amministratore delegato della società tedesca Recaro, al canale televisivo americano CNN. Si tratta generalmente di un'inclinazione massima compresa tra 15 e 18 gradi.

Il primo motivo è che scegliendo le sedute fisse si risparmia spazio. Infatti in un Boeing 737 o Airbus A3202 a 30 file in classe economica sono previsti 2,5 cm per ogni fila. In totale ciò significa 76 centimetri, ovvero un'intera fila guadagnata.

Successivamente, il meccanismo di reclinazione richiede “parti articolate nello schienale come pulsanti, cavi e molle a gas” che siano leggere. Installando i sedili fissi, saranno più leggeri e “l’eventuale risparmio di peso si traduce in una riduzione del carburante necessario per il trasporto”, come spiega la CNN.