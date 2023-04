Mademoiselle Luna, che ha il cancro, dà una commovente testimonianza a RTL Info alle 19:00 (VIDEO)

Miss Luna combatte la malattia da un anno e mezzo. RTL TV

da XV

Questo sabato sera alle 19 RTL info presentato da Antoine Chorruegen, abbiamo scoperto il primo reportage dedicato a Telef, la cui serata di chiusura si svolgerà sabato 22 aprile a La Louviere.

Questa enorme cifra è dedicata a Mademoiselle Luna, la dj star di Radio Contact, che deve fare i conti con un gravissimo tumore al seno, in quanto la malattia si è diffusa colpendo i suoi polmoni.

A inizio gennaio Delphine ha poi condiviso questa brutta notizia, via social. “Già la prima volta ci diciamo che non è giusto, la seconda, è meno giusto. Ad un certo punto ti rassegni, non hai scelta, vuoi restare lì”, ha confidato ad Amelie Scheldt.

Leggi anche “Il cancro vuole ancora mettere alla prova la mia forza”: Miss Luna annuncia che sta ricominciando la chemioterapia dopo aver trovato nuove cellule tumorali (VIDEO)

di video

Il responsabile di Radio Contact non lascia i suoi giradischi, e vuole fare ciò che li fa stare bene: “Voglio divertirmi un po’ come se ogni giorno fosse l’ultimo, dicendomi che ho passato solo bei momenti, circondato da persone positive, con animali e con la natura.”

Dopo la visita all’ospedale, routine per Mademoiselle Luna, la vediamo “realizzare i suoi sogni di bambina”, in particolare a cavallo con la sua giumenta: “Quando è a cavallo non pensa più a niente. È un momento di fuga, mi permette di dimenticare le Terapie”, spiega, prima di emozionarsi: “Senza voler essere una disfattista, mi dico: ‘In caso, questo mi ha dato grandi momenti. Sto solo facendo quello che voglio fare, ed è quello che voglio fare, stare con gli animali, fuori. No.’ Voglio più infastidirmi con storie trash. Qualunque cosa accada, qualunque sia il risultato, mi divertirò un mondo.”

Per donare a Télévie, succede qui.





Leggi anche

Albany Ofray (“Top Chef”): “Sono stata criticata molto sui social”

Stasera in televisione



“Non riesco a vedere un marito in te”: una Nathalie in lacrime esprime il suo disappunto a Michel, anche lei molto commossa, in Sposati a prima vista (VIDEO)

televisione



“Il lato sanguinario di Pierre mi impedisce di innamorarmi”: Caroline torna sulla scena del ristorante in “Sposati a prima vista”

televisione



“Temo che non andremo oltre l’amicizia”: Pierre (“Sposati a prima vista”) racconta la sua storia con Caroline

televisione



‘Mi dà fastidio perché ho ancora un brutto aspetto’: questa è la scena che Caroline avrebbe voluto vedere in ‘Sposati a prima vista’

televisione



“The Voice”: due talenti che violano le regole del concorso canoro

televisione



Vedi tutte le novità





Leggi la rivista



Registrati



Registrati



più letto





‘Mi dà fastidio perché ho ancora un brutto aspetto’: questa è la scena che Caroline avrebbe voluto vedere in ‘Sposati a prima vista’ televisione



“Il lato sanguinario di Pierre mi impedisce di innamorarmi”: Caroline torna sulla scena del ristorante in “Sposati a prima vista” televisione



“Temo che non andremo oltre l’amicizia”: Pierre (“Sposati a prima vista”) racconta la sua storia con Caroline televisione



“Non riesco a vedere un marito in te”: una Nathalie in lacrime esprime il suo disappunto a Michel, anche lei molto commossa, in Sposati a prima vista (VIDEO) televisione