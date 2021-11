Famiglia reale britannica: lo scrittore di commenti razzisti su Archie è noto?

E se lo è? Il 7 marzo, Meghan e il principe Harry hanno lanciato una piccola bomba a Oprah Winfrey: un membro della famiglia reale aveva fatto una dichiarazione razzista, esprimendo sospetti fuori luogo sul tono della pelle di Archie. Ad oggi, l’identità dell’autore non è stata chiarita. Ma il nuovo libro conferma che non è altri che il principe Carlo.

“Questa è una fantasia”

in un Fratelli e mogli: dentro le vite private di William, Kate, Harry e Meghan, il giornalista Christopher Anderson sostiene che il Principe di Galles si sia infiltrato in Camilla: “Chissà come saranno i bambini”. La duchessa di Cornovaglia aveva allora risposto che sarebbe stata… “Assolutamente bello” Con fiducia. Il futuro re aveva chiarito il suo pensiero: “Voglio dire, quale potrebbe essere la pelle dei loro bambini?”.

Questa nuova devastante rivelazione, il figlio di Elisabetta II, lo fece con tutte le sue forze. Questa è finzione e non merita ulteriori commenti., ha commentato un portavoce di Clarence House, i servizi dell’erede alla corona. E secondo la stampa britannica, il principe ha messo sul tappeto anche i suoi avvocati.

Al momento dello scandalo, Charles si trovava alle Barbados, un’isola che ora si stava liberando dal Commonwealth per diventare una repubblica a sé stante. Lì è stato insignito della Medal of Freedom, il titolo più famoso della nazione caraibica.