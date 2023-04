“Non riesco a vedere il marito in te”: Natalie scarica la valigia a Michelle durante la luna di miele

Secondo la scienza, Nathalie e Michel sono compatibili oltre l’80%. Tuttavia, a prima vista, sembrava che solo Michelle avesse la scintilla. Da parte di Natalie, è più complicato. Se la 40enne di Marche-en-Famenne accetta di unirsi al 55enne nel tentativo di conoscerlo meglio, una volta in Corsica, dove si sta svolgendo la sua luna di miele, fa dieci passi indietro. Come nelle cerimonie nuziali, non ci sono farfalle nella pancia…

Durante un’uscita di tre ore, Michel è attento e offre regolarmente la sua assistenza a Natalie che non è abituata ad allenarsi. Ma, in diverse occasioni, rifiuta la mano tesa ed è meno attenta e talvolta aggressiva nei confronti del marito.

Di fronte alla telecamera, non può trattenere le lacrime e svuotare il cuore. “Non posso presentarmiha detto, prima di aggiungere che si arrabbia molto quando Michelle cerca in qualche modo di ragionare con lei. “A volte, volevo solo dirgli di stare zitto. […] Non riesco a mettere la parola binario su me e Michelle. È molto carino ma fisicamente non lo trovo attraente. […] Stiamo passando dei bei momenti insieme, ma nel mio cuore non si evolve. Penso che potrebbe essere un ragazzo, ma non vedo la mia vita con lui come moglie e moglie.“

Questa distanza creata da Natalie, Michel si sente bene. “Faccio del mio meglio per assicurarmi che tutto vada bene, ma non sento alcuna reciprocità. È ancora completamente chiuso ed è un po’ pesante“, Annunciare.

“Non vedo ancora in Belgio”

In serata, Natalie si prende il tempo di spiegare a Michelle le ragioni del suo comportamento. “Ho pianto molto e piango ancora molto adesso perché a questo punto non riesco a vederti come marito. Ci provo così tanto ma non riesco a sviluppare i sentimenti che una donna dovrebbe avere con un uomo“, come dici. “So che nell’80% abbiamo molti valori in comune, ma non basta.“

Nonostante le parole rassicuranti di Michel, convinto che abbiano ancora bisogno di scoprirsi di più, Nathalie è categorica: “Ad essere completamente onesto con te, non vedo niente dopo in Belgio“, dice. Parole che toccano Michel. Di fronte alla telecamera, Durbuysien è molto commosso e ha difficoltà a trovare le sue parole. Per lui, èil colpo“.