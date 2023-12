Evita di farlo al primo appuntamento: è un vero killer dell’amore

Amore mortale durante un appuntamento

Al primo appuntamento, tendiamo a voler incontrarci intorno a bicchiereO anche in un ristorante. Tuttavia è qui che A L’amore uccide potrebbe succedere. In effetti, la realtà del bereAlcol Può portare al fallimento di questa nuova relazione.

Sì, anche se può sembrare del tutto normale per noi andare a bere qualcosa al primo appuntamento, in realtà non è un’impresa da poco. Così, l’A consumo Un moderato può calmare l’atmosfera e non rappresentare un problema, ma a eccesso di alcol può portare a una situazione imbarazzante. Possiamo finire per dire cose che non vorremmo rivelare, ma anche l’alcol può cambiare i nostri giudizi.

Non è tutto! In effetti, anche l’alcol può causarlo Comportamenti E parole avventate, di cui potrebbe pentirsi in seguito. Anche se questo potrebbe non avere importanza, è anche possibile che creerà un file malessere O uno malintesoche sarà sempre presente al prossimo incontro possibile.

Inoltre, anche se un drink non è un problema, bere troppo alcol potrebbe far sì che l’altra persona si interroghi su di te dipendente Per l’alcol… Questo non è un buon criterio per scegliere la persona che condividerà la nostra vita.

Quindi, pensaci due volte prima di organizzare un primo incontro da qualche parte posto di blocco ! Puoi scegliere, ad esempio, per i piccoli lungomare Oppure un appuntamento presso barA proposito di una bevanda calda.