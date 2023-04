Lo scorso anno i fondi passivi sono stati più redditizi dei fondi attivi: dove vuoi mettere i tuoi soldi? | la tua guida

I gestori di fondi passivi non vogliono sovraperformare un indice del mercato azionario, ma vogliono eguagliarlo. Pertanto, questi gestori cercano di mantenere tutte le azioni in quell’indice (esattamente nella stessa proporzione). Gli investimenti passivi sono più vantaggiosi perché i gestori di fondi hanno meno lavoro da fare. Allo stesso tempo, una strategia negativa porta stranamente a performance migliori, secondo i numeri di Morningstar, una società che analizza le performance dei fondi comuni.

Il 2022 è stato un anno turbolento per il mercato azionario. Quindi ci si aspetterebbe che i gestori di fondi attivi sovraperformassero; Almeno, è la vecchia saggezza del mercato azionario. Ma non è sempre stato così, secondo la decima edizione europea dell’asset/liability barometer 2023 di Morningstar. Questo documento indica la performance di quasi 26.000 fondi attivi e passivi nel 2022.

Anche in un clima senza precedenti del mercato azionario come lo scorso anno, quando gli indici azionari e obbligazionari globali di Morningstar sono scesi del 17%, solo il 29% dei gestori attivi è stato in grado di sovraperformare i gestori passivi. Tra le 43 classi di azioni esaminate da Morningstar, in media solo il 30,5% dei fondi attivi è stato in grado di sovraperformare le controparti passive.

