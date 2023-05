I negozi Aldi invitano tutti i clienti a essere vigili, “Non consumarli”

Questo è l’hamburger di pollo in due pezzi più salsiccia di pollo 600g del marchio Belgian Quality che è stato ritirato dalla vendita. ALDI chiede ai consumatori di non mangiarlo e di restituirlo al negozio. Anche i clienti saranno risarciti, anche senza lo scontrino!

Se di recente hai fatto acquisti da Aldi, è meglio controllare i tuoi armadi. O almeno il tuo frigorifero. Il brand, infatti, ha dovuto ritirare i prodotti dai suoi scaffali a causa di un errore che potrebbe avere gravi conseguenze per i suoi clienti. In consultazione con la FASFC, il discount richiama questo prodotto dai suoi clienti.

la ragione ? La data di scadenza indicata non è corretta: è indicata in etichetta come 23/05/2023 ma non va consumata dopo il 18/05/2023.