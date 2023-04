È il momento giusto per comprare oro?

Il prezzo dell’oro è salito, martedì 11 aprile, fino a raggiungere quasi 2.000 dollari l’oncia (31,10 grammi). L’oro è considerato un rifugio sicuro perché è una cosa tangibile che esiste. Piccoli lingotti o una moneta possono essere nascosti e non andranno persi in caso di fallimento della banca.

Ma è questo il momento giusto per comprare oro? Come per gli immobili, Possedere un lingotto d’oro è un investimento. Devi prenderti il ​​tuo tempo e investire a lungo termine. Mentre un’oncia d’oro ha raggiunto $ 1.998, martedì 11 aprile, Questo non è il momento migliore per acquistare.

Nel 2022, un’oncia d’oro era a $ 1.966, il che dimostra che questo sta progredendo. I record si trovano poco sopra i 2.000 euro l’oncia. Questo aumento del prezzo dell’oro riflette la febbre dei mercati finanziari e la paura delle crisi finanziarie.

Questo livello di 2.000 dollari l’oncia è stato raggiunto in diversi momenti di crisi : L’invasione in Ucraina, la pandemia di COVID-19 e la crisi del debito sovrano. Nell’aprile 2023, il fallimento delle banche statunitensi ha suscitato timori di un rallentamento economico e difficoltà in altri settori.

