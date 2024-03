Livello salariale reale in Belgio? È impossibile saperlo, denuncia l'economista Philip Devitt

Cosa si nasconde dietro lo “stipendio lordo”?

Questo è lo stipendio lordo medio in Belgio

Se estrapoliamo gli ultimi dati Statbel (ottobre 2021) sull’inflazione, gli stipendi medi totali sono 4.726 euro a Bruxelles e 3.823 euro in Vallonia. Strano vero? Tutta questione di metodologia… Innanzitutto le differenze tra queste due risorse sono dovute al fatto che SD Worx integra nei database le unità operative più piccole (meno di 10 lavoratori), cosa che StatBel non fa. Tuttavia, nelle tre regioni del Paese, sono circa il 20% le piccole imprese con meno di 10 dipendenti. Inoltre, come sottolinea Philip Devitt nella sua nota, le definizioni di retribuzione mensile lorda non sono esattamente le stesse. SD Worx intende per “Stipendio mensile lordo” l'importo che appare sulla tua busta paga, esclusi i bonus di fine anno e le ferie. Inoltre, questo importo non tiene conto dei benefici illegali o dei costi del datore di lavoro. Per quanto riguarda Statpel”Si tratta sempre del tuo stipendio mensile lordo, che include i bonus periodici pagati per ogni periodo di paga. Ciò potrebbe includere, ad esempio, bonus per il lavoro notturno o nel fine settimana. Non vengono presi in considerazione i bonus corrisposti in via eccezionale, come la tredicesima mensilità o la doppia ferie“, trasmette l'economista.

Lavorare per chi?

Queste due differenze possono spiegare il grande divario tra le due organizzazioni? ““Non reale”, per l'economista. L’integrazione delle unità operative più piccole non spiega questa differenza, così come dovrebbe esistere una gerarchia dei salari medi (a tempo pieno) nelle unità più piccole molto inferiore a quella delle imprese con 10 o più dipendenti (e sappiamo che i salari medi sono inferiori, ma forse non in questa misura) e/o benefici salariali aggiuntivi molto importanti per spiegare le differenze nei livelli salariali medi tra le due fonti.

Morale della favola di Philip Devitt:Ancora una volta ci troviamo in una situazione in cui è difficile conciliare le informazioni private con i dati ufficiali. Nulla a priori esclude anche eventuali debolezze di quest'ultimoCome aveva già scritto nel 2019, in una nota intitolata “Gli studi come strumento per le pubbliche relazioni aziendali“L'economista lo stima”Le aziende private devono, come minimo, adottare un’etica per quanto riguarda gli studi statistici. Fatelo se porta qualcosa di nuovo, confrontatevi con altre fonti di informazione e fornite spiegazioni se ci sono differenze, siate più precisi sulle questioni metodologiche, lavorate a livello di associazioni professionali, rispettate le regole consuete riguardo alle citazioni o ai titoli delle tabelle, pubblicate dati e risultati di base open source, ecc.“

Quattro giorni alla settimana, aumento di salari, pensioni e sanità. Il Partito socialista svela ufficialmente le principali linee del suo programma

Partenariato pubblico-privato…

Ma sarebbe meglio organizzare partenariati per integrare le indagini ufficiali (ad esempio finanziando un modulo aggiuntivo) e sfruttare dati che gli enti pubblici non hanno il tempo di elaborare, aggiunge. alla fine: “Spetta anche a StatBel rompere con queste vecchie abitudini controllando tutti gli stipendi (su base oraria), non solo quelli coperti dall'indagine salariale annuale.“.

Infatti, e questo chiaramente distorce i numeri, l’indagine StatBel non tiene conto degli stipendi in alcuni settori come l’agricoltura, la pesca, la pubblica amministrazione, l’istruzione, la sanità e altri servizi alla persona. Ciò significa un terzo del lavoro retribuito… È noto che tutto ciò limita il campo di analisi!