Nel 2023, le famiglie più ricche del mondo hanno assistito a grandi cambiamenti, rivelando un panorama finanziario in continua evoluzione. Se E la Tunisia Da Walmart Inc. È stato al vertice per molto tempo e ha portato a un’ascesa fulminea Al Nahyan Dottor’Abu Dhabi Come la dinastia più ricca del pianeta. La loro sconcertante fortuna di 305 miliardi di dollari supera di gran lunga i 45 miliardi di dollari E la Tunisia.

Queste famiglie del Golfo sono le più importanti Al NahyanIL Al Thanis Altri stanno rimodellando il panorama economico globale grazie al loro grande potere finanziario. La loro influenza si estende oltre le loro stime di ricchezza, poiché l’uso del loro potere finanziario personale e sovrano aggiunge miliardi di dollari alla loro crescente influenza. La loro classifica potrebbe portare a sottostimare la loro vera ricchezza, perché la loro impronta economica supera di gran lunga queste stime prudenti.

Tuttavia, queste varietà non sono gli unici cambiamenti degni di nota nella classifica. Sesta generazione della dinastia Ermete, Aggiunta la lussuosa casa francese 56 miliardi di dollari alla sua ricchezza, collocandosi così al terzo posto come la famiglia più ricca del mondo. La loro strategia basata sulla tradizione, evitando i capricci della moda e coltivando la lealtà, ha permesso loro di prosperare in un mondo in cui le fortune fugaci si accumulano e scompaiono in un istante.

Ciò che emerge sorprendentemente dietro questi numeri astronomici è la coesione e la solidità dei clan più ricchi del mondo. Nonostante le fluttuazioni economiche, preservarono le loro fortune grazie alla loro unità, condividendo un senso del dovere comune e una ferma convinzione nell’aumentare la loro prosperità collettiva.

Le 3 razze più ricche del mondo

In cima a questa disposizione si trovano i letti Al Nahyan, rappresenta Abu Dhabi, uno degli emirati degli Emirati Arabi Uniti, dove si trova gran parte delle riserve petrolifere del Paese. la famiglia Al Nahyan Ha governato la regione per decenni, molto prima della trasformazione economica dovuta al petrolio. La loro posizione di autorità in Abu DhabiInterpretato da Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Il capo dello Stato e altri membri che ricoprono posizioni chiave nel governo e nel settore privato talvolta creano sovrapposizioni tra gli interessi dello Stato e quelli della famiglia.

Nel frattempo, la famiglia Walton, proprietaria di Walmart, mantiene un’influenza significativa nel mondo della vendita al dettaglio con una partecipazione del 46% nel gigante della vendita al dettaglio. Infine, il Famiglia Ermesalla sua sesta generazione, continua a prosperare nel settore del lusso, grazie alla gestione familiare e ad una strategia focalizzata sulla preservazione dei valori tradizionali del marchio.