L'olio d'oliva diventa la merce più rubata in Spagna: “oro liquido”

Secondo i dati, l'olio d'oliva è il prodotto più rubato nella maggior parte della Spagna Financial Times. Il motivo: i prezzi elevati di questa merce chiamata “oro liquido”. Negli ultimi quattro anni, il suo prezzo è più che quadruplicato, perché la sua produzione è diminuita drasticamente. Pertanto, le bande criminali li sequestrano con l'obiettivo di rivenderli sul mercato nero a prezzi più competitivi.

Bande criminali organizzate

Da un anno il prezzo dell'olio d'oliva è in aumento in tutto il Mediterraneo. Solo l'anno scorso, secondo il Ministero dell'Agricoltura spagnolo, il suo prezzo è aumentato di quasi il 70% in Spagna. Gli acquirenti che quattro anni fa pagavano meno di 5 euro per un litro di olio vergine di alta qualità vedono ora i prezzi salire a 14 euro. Questa esplosione dei prezzi è dovuta ai successivi scarsi raccolti, legati alla scarsità d'acqua e alle numerose ondate di caldo.

Siccità, carenza idrica, inondazioni e morti di massa… L’Europa deve fare di più per affrontare la crisi climatica e le sue conseguenze “catastrofiche”.

La Spagna, primo produttore mondiale di olio d'oliva, dedica a questo prodotto un posto importante nella sua cultura culinaria. Gli spagnoli sono abituati ad averlo nella loro cucina a prezzi molto competitivi. Ma i supermercati hanno iniziato a chiudere le bottiglie da cinque litri sugli scaffali per prevenirne i furti, mentre altri negozi hanno dotato le bottiglie di adesivi di sicurezza che possono essere rimossi solo dal personale.

La società di sicurezza spagnola STC riceve richieste per installare allarmi nei negozi di generi alimentari, per contrastare il furto di questo “oro liquido”. “È insolito vedere un alimento di base in cima alla lista dei furti“, spiega Alejandro Allegri, direttore marketing di STC, al Financial Times. L'olio d'oliva è l'unico prodotto che può essere considerato un prodotto essenziale. Altri sono prosciutto pata negra, formaggio stagionato, lamette da barba e alcol“.

Aggiunge, “Questa tendenza non è dovuta ai furti legati alla famePiuttosto, alle organizzazioni criminali che saccheggiano l’olio d’oliva per rivenderlo sul mercato nero a prezzi competitivi. Quest’ultimo probabilmente cercherà di trarre vantaggio dalla carenza. A dicembre, la polizia spagnola e italiana ha arrestato 11 persone e confiscato più di 5.000 litri di olio d'oliva dopo aver smantellato una banda internazionale che presumibilmente cercava di arricchirsi vendendo oli economici come più costosi.

