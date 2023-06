Live – La guerra in Ucraina: il nuovo processo a Navalny proseguirà a porte chiuse

In questo 481° giorno di guerra, Hanna Malyar, Vice Ministro della Difesa dell’Ucraina, ha confermato la cattura del villaggio di Pyatikhatki, nella regione di Zaporizhia. “Durante due settimane di operazioni offensive nelle direzioni Berdyansk e Melitopol, unità della brigata Tavrian hanno liberato 8 posizioni: Novodarevka, Livaden, Storozhev, Makarevka, Blagodny, Lubkov, Neskoshin, Pyatikatki. L’area liberata a sud è di 113 km 2 ”. Ha aggiunto in un messaggio su cavo.

Nel suo aggiornamento quotidiano sullo stato, Istituto per lo studio della guerra (ISW, Institute for the Study of War, un think tank americano) afferma che le forze ucraine hanno effettivamente continuato le loro operazioni di controffensiva in almeno quattro settori il 18 giugno e che hanno raggiunto questo obiettivo “Guadagni territoriali limitatiMa poi nota:Le forze ucraine potrebbero aver sospeso le operazioni di contrattacco per rivalutare le loro tattiche per operazioni future. “aggiungendo che”I tempi di inattività operativa sono una caratteristica comune dei principali attacchi. “

Gli attacchi ucraini hanno colpito anche diverse regioni di confine russe, come annunciato dai governatori della regione di Belgorod, Kursk e Crimea. Sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nella regione di Belgorod.

Domenica, il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per l’Ucraina è tornato sulle inondazioni verificatesi in seguito alla distruzione della diga di Kakhovka. La Russia è stata accusata di ostacolare la consegna degli aiuti alle vittime nelle regioni che controlla nel sud dell’Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto, citando motivi di sicurezza:Come attraversare la linea di contatto (tra le forze russi e ucraini) e fornire sicurezza – lo sai Ci sono continui bombardamenti e provocazioni Costanti, oggetti civili e persone sono sottoposti a bombardamento. Le persone stanno morendo“Non ha detto.”Ecco perché qui è molto difficile garantire che ci siano file protezione. E ci sono molte altre sfumature“

Sabato, le autorità delle regioni controllate dalla Russia hanno annunciato che il bilancio delle vittime era arrivato a 29. Anche il bilancio nella regione controllata dall’Ucraina è aumentato a 16 morti e 31 dispersi, secondo Cave. I due Paesi si accusano a vicenda di aver fatto saltare la diga.

In Russia, l’avversario imprigionato Alexei Navalny, un animale domestico arrabbiato del Cremlino, rischia decenni di carcere in un nuovo processo, accusato di “estremismo”che ha aperto lunedì. Il processo si svolge in un’aula improvvisata di una colonia penale di massima sicurezza. All’inizio della giornata, ai giornalisti non è stato permesso di entrare nella stanza ma hanno potuto guardare la sessione su uno schermo in un’altra stanza. Il video è stato finalmente tagliato e il tribunale ha deciso che il processo sarebbe continuato a porte chiuse. I giornalisti sono stati invitati a lasciare l’edificio.

