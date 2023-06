Il relitto del Titanic: un sottomarino di sorveglianza con cinque persone scomparse a bordo

“L’equipaggio del sottomarino è composto da alcuni leggendari esploratori, alcuni dei quali hanno completato più di 30 immersioni a bordo dell’RMS Titanic dagli anni ’80.Questo post è stato scritto da Hamish Harding.

La sua azienda, a cui si è unita AFP, ha rifiutato di commentare. Secondo The Guardian, sarà uno dei pochi turisti che è stato effettivamente nello spazio.

Nella pagina del suo sito Web che spiega i suoi metodi di attività, OceanGate Expeditions nota che la spedizione in visita al Titanic era “in corso”, dal 12 al 20 giugno.

Hai dovuto pagare $ 250.000 per farne parte.

L’unico dispositivo dell’azienda in grado di raggiungere le profondità del Titanic è Titan, “un sottomarino progettato per portare cinque persone a profondità fino a 4.000 metri”, con un’autonomia fino a 96 ore per un equipaggio di cinque persone.

Senza studiare l’imbarcazione stessa, Alistair Gregg, professore di ingegneria navale all’University College di Londra, ha sollevato due possibili teorie basate sulle immagini del dispositivo rilasciate dalla stampa.

Pensa che se avesse avuto un problema elettrico o di comunicazione, sarebbe potuto riemergere”.in attesa di essere trovato“.

“Un altro scenario è che la struttura è stata compromessa“E che c’era una perdita.”Quindi la prognosi non è buona“, Ha aggiunto.

Et”Pochissime navi possono andare“Più in profondità che puoi affondare”, disse.