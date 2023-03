Momento emozionante in Turchia: questo nonno ritrova sua nipote, l’ultima sopravvissuta della sua famiglia, dopo 3 settimane di separazione dopo il terremoto

È stato un incontro toccante quello avvenuto in Turchia… l’incontro con Kelesli, 69 anni, e Zehra, sua nipote di 5 mesi. “Sei la mia vita… Grazie a Dio ti ho trovato…”Glielo disse suo nonno. È la fine di un’attesa e di un’angoscia di 3 settimane. “Guarda, tuo nonno non aveva mai avuto la barba prima. Adesso ce l’ha.”Kelly glielo disse di nuovo.

Il 6 febbraio, durante il terremoto, la famiglia era ad Hatay. È notte, tutti dormono e poi la terra trema… e presto la loro casa cade a pezzi. “Quando il terremoto ha colpito, siamo rimasti intrappolati sotto le macerie. Non riuscivo nemmeno a contare il numero di pietre che mi sono cadute sulla schiena. Grazie a Dio Zahra era in ginocchio. Per due giorni e mezzo, questo povero bambino ha pianto per tutto il tempo tempo.”Zilisli spiega.

Per più di due giorni, Kelechli ha picchiato sui mucchi di cemento intorno a lui per far sentire la sua voce. Il soccorritore lo ha finalmente localizzato. “Ho detto ai soccorritori di salvare prima Zahra. Lasciatemi morire, non importa finché Zahra è sopravvissuta. Ma Zahra è stata salvata e l’ho data ai soccorritori. Pensavo che l’avrebbero tenuta fuori fino al mio arrivo, ma qualcuno l’ha consegnata ai soccorritori”.

Questo nonno lascia la sua città natale e percorre centinaia di chilometri. Alla fine ha trovato sua nipote ad Ankara. Prima di poter partire con Zahra, deve sottoporsi a un test del DNA. “Non vedo l’ora. Voglio subito il risultato del test del DNA. Sto morendo dalla voglia di mia nipote. Questo bambino non ha madre, padre, nonna… nessuno. Sono l’unico Sinistra.”

Il test è finalmente positivo e Zahra riesce a ritrovare suo nonno. Il sorriso sulle labbra e l’innegabile complicità…la gioia di stare insieme, di coccolarsi prima di tornare nel Sud del Paese, insieme, insieme, ma più uniti che mai.