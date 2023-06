Questo è l’hobby più felice, secondo la scienza

Ti senti vuoto dentro di te? C’è bisogno di bloccarlo, o semplicemente un costante calo di velocità che dà alla tua scena un piccolo filtro grigio? Sta succedendo. Quando tutto va male, andiamo in depressione, a volte prendiamo farmaci o, più semplicemente, usciamo per prendere una boccata d’aria fresca, adottiamo un’attività fisica regolare per aumentare la nostra dopamina o rifocalizziamo noi stessi attraverso attività psicologiche o manuali. Tanto per cambiare rispetto a questi grandi classici, la ricerca ha appena rivelato che il passatempo più efficace per migliorare la propria salute mentale: semplicemente aiutare gli altri.

Il video di oggi:

Bonus per il cervello

Il volontariato sarà reale Cambio di gioco aspetto della salute mentale. Secondo Suzanne Albers, psicologa della Cleveland Clinic, PsyD, diversi studi lo dimostrano. È stato dimostrato che riduce i livelli di stress, depressione e ansia e migliora la salute generale e la soddisfazione della vita., lei spiegò. per colpa di ? Quando intraprendiamo un’azione per aiutare qualcuno, questo attiva il centro di ricompensa nel nostro cervello e rilascia serotonina, dopamina ed endorfine. Studio pubblicato in Rivista di studi sulla felicità Ha rivelato che le persone che si sono offerte volontarie almeno una volta al mese hanno riportato una salute mentale migliore rispetto ai partecipanti che si sono offerti volontari raramente o per niente – e coloro che hanno riferito di una salute mentale peggiore prima del volontariato. Hanno visto le loro condizioni migliorare notevolmente.

Il volontariato non solo rafforzerà i legami sociali, ma creerà anche un senso di comunità. Ti permetterà di vivere esperienze diverse, fornire uno scopo nella vita, occupare il tuo tempo in modo efficace, incontrare nuove persone o mantenere uno stato d’animo positivo. “Mi piace sedermi alla fine della giornata e sentire di aver fatto qualcosa di costruttivo e utile.”ha detto uno dei volontari di Mary’s Meals, che vive a Belfast Huffington Post. “Mi ha reso più consapevole e mi ha fatto sentire come se non riguardasse solo me. Mi ha reso più grato per quello che già ho.”disse un altro volontario.

Una risorsa professionale

Un buon hobby per la sua salute mentale, ma anche per la sua carriera. Dedicare il proprio tempo agli altri permette di acquisire una serie di nuove competenze e qualità umane (ascolto, adattabilità, lavoro di squadra, empatia). IL Scala dell’impegno sociale nel 2022prodotto dal gruppo Doers of Commitment, rivela che il volontariato tende a facilitare l’integrazione professionale.

Secondo un sondaggio condotto, una persona su due ritiene di aver stabilito contatti utili nella propria rete professionale attraverso la propria attività di volontariato. Più di un terzo degli intervistati afferma di aver trovato la propria passione professionale attraverso le proprie esperienze sindacali. Per quanto riguarda le persone in cerca di lavoro, il 43% ha rivelato che il volontariato ha aperto loro nuovi orizzonti di carriera. Idem per gli studenti, per i quali questa è un’esperienza interessante da inserire nel proprio CV. Quasi tre quarti di loro indicano di apprezzarlo durante i colloqui di lavoro. Allora, cominciamo?

Non perdere altre notizie sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter Clicca qui.