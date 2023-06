Live – Guerra in Ucraina: a Kiev, il presidente sudafricano invita Ucraina e Russia a “ridurre l’escalation”

Diversi presidenti africani sono programmati per volare a Kiev e Mosca venerdì e sabato, dove incontreranno Volodymyr Zelensky e poi Vladimir Putin. I congolesi hanno annunciato lunedì che la delegazione porterà un “messaggio di pace, almeno di pacificazione” per “far capire ai belligeranti quali sofferenze provoca questa guerra ai popoli deboli del mondo e in particolare ai popoli dell’Africa”. Presidente Felix Tshisekedi.

Intanto il padrone del Cremlino si recherà venerdì a San Pietroburgo nell’ambito di un forum economico. Per l’occasione l’ex capitale dell’Impero russo è stata posta sotto stretto controllo. Un evento durante il quale Putin non ha esitato a descrivere Zelenskyj come “una vergogna per il popolo ebraico”.

Dal punto di vista diplomatico, il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman durante un pranzo all’Eliseo dove dovrebbero essere discussi diversi argomenti, tra cui la guerra in Ucraina.

Giovedì gli alleati dell’Ucraina, a margine di un incontro al quartier generale della Nato a Bruxelles, hanno concordato una nuova consegna a Kiev.centinaia“Missili di difesa aerea. Questi missili devono proteggere le infrastrutture di base ucraine per supportare il contrattacco lanciato contro le forze russe. Venerdì si incontreranno nuovamente i ministri della difesa degli Stati membri della NATO. In particolare, i rappresentanti della Svezia, paese candidato all’adesione , dovrebbe incontrarsi all’alleanza.