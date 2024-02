La Russia sta conducendo una guerra contro la NATO? Il governo tedesco ricorda l'attacco russo in quattro fasi

La guerra in Ucraina verrà esportata nell’Europa occidentale? Questa domanda viene posta sempre più spesso di fronte alle minacce poste dalle autorità russe, guidate da Vladimir Putin. Pertanto, il governo tedesco ha deciso di prendere l’iniziativa preparandosi concretamente ad un conflitto armato con la Russia. In un documento di 13 pagine il quotidiano Bild ha potuto ottenere dettagli precisi sullo svolgimento del possibile attacco russo e sulle sue possibili conseguenze.

Pertanto, l’attacco russo avverrà in quattro fasi, secondo questo documento, in cui si stima che l’invasione russa dell’Ucraina ha comportato “un cambiamento fondamentale nella sicurezza dell’Europa nel suo insieme”.

Quando la Russia potrebbe usare armi nucleari tattiche? Rivelati documenti segreti

Campagne di disinformazione e movimenti di truppe

La prima fase descritta nel documento governativo è caratterizzata da campagne di disinformazione estremista mirate a “Dividere la popolazione, destabilizzare la società e minare la fiducia nella democrazia.

Allo stesso tempo si verificano numerosi attacchi informatici e atti qualificati di sabotaggio.“di operazioni segrete” contro ““infrastrutture critiche” Come le centrali elettriche o le dighe.

Poi, nella seconda fase, le forze dell’aggressore, in questo caso la Russia, avanzano verso il confine della NATO. Lo scopo di questa manovra è quello di spingere le forze dei paesi NATO a rispondere, che a loro volta si avvicinano al confine in risposta.

Di conseguenza, le popolazioni indigene fuggono mentre gli attacchi informatici, i sabotaggi e i bombardamenti aumentano nel tentativo di rallentare l’avanzata delle forze NATO e continuare a minare il morale della popolazione.

Infine, sempre più satelliti vengono inviati nello spazio.

Nel suo discorso alla nazione, Putin ha minacciato l'Occidente e ha sollevato il “rischio reale” di un conflitto nucleare

Attacchi russi prima dell'invasione della Russia

Nella terza fase i russi agiscono contro la NATO. ““Si tratta di attacchi con armi convenzionali e mezzi non convenzionali”.Si legge nel documento del governo tedesco.

La quarta e ultima fase non è altro che una guerra vera e propria: l’esercito russo invade la Germania. IL “Le ostilità si svolgono sulla terra, in mare e nell’aria sul territorio tedesco”. La guerra si espande nello spazio dove il “conflitto su scala globale” diventa per la prima volta una realtà.

Secondo il documento del governo tedesco, la Russia sarà pronta a tutto in questa guerra. Pertanto, il governo presume che il Cremlino non esiterà a schierare armi chimiche e biologiche o addirittura bombe nucleari tattiche.