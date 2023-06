“Me l’ha passato pensando fosse un giocattolo” (foto)

Il pasto al McDonald’s per accontentare i propri figli non ha portato il risultato atteso per Dawn e suo marito. La coppia aveva portato le due figlie in un fast food a Warren, una cittadina del Michigan, e aveva ordinato loro due happy meal. Un classico per accontentare i bambini che, oltre al pasto, escono anche con un regalo in più.

Solo che questa volta il giocattolo nella scatola ha terrorizzato i genitori. “Si sente parlare di cose del genere, ma non avrei mai pensato che potessero davvero accadere. La quantità di ansia e rabbia che ho provato non l’ho mai provata”, dice la mamma su Facebook.