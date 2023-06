Mythomane, truffatore… Il profilo sospetto del marito di Karine Esquivillon, che ha confessato di aver ucciso la moglie

Karen Esquivelone, una mamma di 54 anni, non ha fornito alcun follow-up dal 27 marzo. I suoi resti sono stati ritrovati nella foresta di Vandea, a pochi chilometri dalla casa dove viveva con il marito, Michel Biel. Quest’ultimo ha dichiarato ai media che sua moglie era scappata di sua spontanea volontà per andare a vivere nel sud della Francia. Una versione messa in discussione da chi è vicino a Karine Esquivillon.

Ripresa del caso Quando mercoledì Michelle Biel è stata presa in custodia dalla polizia, l’indagine sul “rapimento e reclusione forzata” è stata ampliata per includere gli omicidi. Il 50enne dal profilo sfocato è finito per crollare davanti agli inquirenti e ha ammesso che stava pulendo la sua arma da fuoco quando un proiettile è esploso accidentalmente, uccidendo la moglie, con la quale viveva, ma non ha più una relazione. . Una versione che lascia scettici gli inquirenti. Piuttosto, sospettano una premeditazione dovuta a diversi elementi. Secondo BFTMV, durante le loro indagini hanno scoperto che un messaggio SMS inviato a Michel Pialle tramite il cellulare di Karine Esquivillon, che spiegava la sua partenza, era stato prima inviato il 14 marzo e poi cancellato. Prove telefoniche e testimonianze concrete Per rompere la coppia, la polizia è stata appositamente utilizzata telefono della vittima. Il dispositivo è stato ritrovato senza scheda SIM il 9 aprile sul ciglio di una strada, ma dalla sua scomparsa avvenuta il 27 marzo, sono stati inviati molti SMS ai figli di Karine Esquivillon. Secondo le informazioni di BFMTV, gli investigatori hanno scoperto che il telefono era confinato negli stessi luoghi in cui si trovava Michel Biel, indicando che era lui a inviare i messaggi. READ Il direttore generale dell'OMS non ha indicato che i vaccini contro il Covid fossero "usati per uccidere i bambini" Inoltre, c’è stato un tentativo di chiamata sull’app bancaria di Karine dal suo cellulare, dopo che è scomparsa. Qualche giorno fa anche il marito ha provato a collegarsi ai conti della moglie dal suo computer, prima di chiedere alla banca di opporsi. Durante la detenzione di Michelle Biel, la sorella di Karen Esquivelone ha espresso a BFMTV Mic i suoi “sospetti gelidi” sulle osservazioni del cognato. Ha trovato il suo discorso “incoerente” e ha trovato difficile credere che avrebbe potuto andarsene dall’oggi al domani. Molte altre testimonianze che sono state rese agli inquirenti sono poco complementari su Michelle Biel e la vita della coppia, rivelano molte testimonianze media francesi. Alcuni sostengono che Karen avesse paura di Michelle. Passato discutibile Ma è soprattutto l’ex moglie di Michel Biel a ritrarre un uomo dalla “mitica ossessione”, che raccontava di essere un agente segreto, o storie fittizie di guadagni finanziari, come questo contratto da 15 milioni di euro con la Dassault Aircraft Group che alla fine è stato cancellato. Momento. Quest’ultimo racconta anche di un uomo dedito al gioco d’azzardo, abituato a piccoli trucchi e con qualche forma di influenza psicologica. BFMTV ha rivelato che quest’ultimo era già stato condannato più volte tra il 1998 e il 2021 per frode e utilizzo di falsi e contraffazioni. La coppia ha divorziato negli anni ’90 e la moglie non voleva “non soffrire di squilibri mentali, cambiamenti di umore e talvolta dell’aggressività del marito”, come affermato nella relazione giudiziaria dell’epoca. Michel Biel ha incontrato Karen Esquivelone nei primi anni 2000 mentre si trovava in un’unità psichiatrica nella regione parigina. Avranno due figli insieme, che ora sono in custodia. READ Nei Paesi Bassi, due sospetti sudafricani sono fuggiti dalla quarantena