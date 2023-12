L'India ha deciso di vietare Binance, Kraken, Bitfinex e altre piattaforme di trading

In totale sono state colpite nove borse. L'Unità di Informazione Finanziaria è un'unità del Ministero delle Finanze responsabile del monitoraggio delle transazioni sospette. Lo hanno deciso Binance, Kraken e altre sette piattaforme Non ho seguito le regole.

Secondo un comunicato stampa pubblicato ieri, stanno già operando illegalmente:

Ecco un elenco delle piattaforme interessate: Binance, HTX (ex Huobi), Kucoin, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.

Secondo il comunicato stampa dell'Unità di informazione finanziaria, le piattaforme di scambio situate nella regione dovrebbero essere registrate presso l'agenzia, Al fine di trasmettere rapporti di attività regolari. In questa fase, 31 attori sono stati registrati presso i dipartimenti statali. Ma le grandi piattaforme internazionali non sarebbero soggette a questo obbligo, poiché operano dall’estero:

“ Questo impegno si basa sull’attività, non sulla presenza fisica in India. »

Pertanto, la UIF indica che tali piattaforme servono… Una quota “significativa” di utenti proviene dall'IndiaPertanto è necessario che si registrino secondo le modalità richieste.

Dall’estate scorsa il governo indiano sta conducendo una campagna elettorale Per continuare a regolamentare il settore delle criptovalute. Narendra Modi, primo ministro indiano, ha dichiarato lo scorso agosto:

Per il governo indiano ciò richiede la registrazione congiunta di tutti gli attori del settore. Ma il tema è legato all’unificazione delle norme, E non vietare le piattaforme di scambio :

“La presidenza indiana del G20 ha ampliato il dibattito sulle criptovalute oltre le questioni di stabilità finanziaria e occorre tenerne conto Impatti macroeconomici più ampi Soprattutto nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo.»

Nel frattempo, questo divieto potrebbe essere una spina nel fianco per le grandi piattaforme, che sicuramente vorranno regolare la loro situazione con la FIU.

fonte : Unità di informazione finanziaria

