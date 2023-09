Conti per banca: a partire dal prossimo importo di risparmio dovrai pagare la ritenuta alla fonte | La tua guida

guida epargne.beStai risparmiando in un conto di risparmio strutturato? In questo caso, nel 2023, non dovrai pagare la ritenuta d’acconto sulla prima tranche di interessi pari a 980 euro per contribuente. Ma quanti risparmi puoi lasciare sul tuo conto di risparmio prima di dover pagare la ritenuta alla fonte? guida epargne.be Analizzalo con tutte le banche.

Se i conti di risparmio danno un tasso d’interesse minimo legale di appena lo 0,11%, dovresti già avere più di 890.900 euro sul tuo conto di risparmio prima di dover pagare la ritenuta alla fonte. Oggi la situazione è diversa, perché il risparmio è tornato ad essere più redditizio. Ovviamente questo vantaggio comporta anche uno svantaggio. I conti di risparmio sono attualmente più attraenti dei conti a termine? Qui troverai una panoramica delle tariffe dei conti vincolati per un periodo che può variare da 3 mesi a 10 anni.

E che dire dei tassi di risparmio più elevati?

Attualmente, MeDirect offre il miglior tasso di risparmio senza vincoli. Sul conto MeDirect Fidelity Epargne, i tuoi risparmi ti fruttano un interesse del 2,3% (tasso base dello 0,60% + premio fedeltà dell’1,70%). Su questo conto puoi risparmiare fino a 42.609 € prima che gli interessi superino i 980 € e dovrai quindi pagare la ritenuta d’acconto.

Chi sono le principali banche?

Esempio: quanto puoi risparmiare sul conto? Al ritmo di Epargne, che attualmente rende il 2,25% di interesse come il terzo conto di risparmio più redditizio nel nostro Paese? Risposta: 43.555 euro. Tuttavia, su questo conto puoi versare solo 500 € al mese, quindi questa situazione non sembra realistica. Per trovare la prossima grande banca nella nostra lista dei migliori conti di risparmio, in realtà dobbiamo scendere un po’. READ Questa concorrente cinese vuole prenderla in giro a tutti i livelli

Cosa succede se risparmio in due o più banche?

In questo caso non sfuggirai alla ritenuta d’acconto. Infatti, le banche prima controllano conto per conto per vedere se devono detrarre la ritenuta alla fonte sui tuoi interessi. Ma alla fine, l’importo dell’esenzione di 980 euro si applicherà per contribuente, non per conto.

Pertanto, non importa in quanti conti di risparmio regolamentati sono distribuiti i tuoi risparmi. Se, in totale, ti guadagnano più dell’importo degli interessi condonati, dovrai pagare una ritenuta alla fonte del 15% su tale eccesso. A tal fine, dovrai indicare nella dichiarazione dei redditi tutti i redditi derivanti dai tuoi risparmi, compresi i risparmi in conti di risparmio strutturati per i tuoi figli minorenni (la metà per ciascun genitore). Confronta i conti di risparmio qui sotto per vedere dove i tuoi soldi ti frutteranno di più.





Questo contenuto include cookie relativi ai social network e ad altre piattaforme esterne. Non sarai in grado di accedervi finché i cookie saranno disabilitati. Accetta i cookie dei social media per accedere a questo articolo. READ Nuovi numeri record per i prezzi dell'elettricità in Belgio

Maggiori informazioni su Guide-epargne.be:

Questo articolo è stato presentato dal nostro partner Guide-epargne.be.

Guide-epargne.be è un comparatore indipendente di prodotti bancari e ricerca tariffe competitive e tariffe migliori.