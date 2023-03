New Works Board sotto alta tensione a Delhaize: sicurezza e agenti di polizia sul posto

Questo martedì mattina alle 9:30 si terrà un nuovo consiglio aziendale tra i sindacati ei vertici di Delhaize, mentre il primo tentativo di confronto della scorsa settimana è fallito dopo una quindicina di minuti.

Gli scambi si preannunciano molto tesi. Sono state assunte anche guardie di sicurezza per mantenere la calma durante la riunione. La polizia è anche a disposizione per proteggere le guardie di sicurezza.

Secondo i sindacati, circa 200 attivisti si sono presentati intorno alle 8:30 negli uffici dove si teneva il Consiglio del lavoro. Lunedì, i sindacati non erano contenti della presenza a lungo pianificata delle guardie di sicurezza al Consiglio dei lavori ordinari. Wilson Wellens del sindacato liberale ACLVB ha affermato che i sindacati “non tollereranno” la presenza di guardie di sicurezza nella sala dei negoziati martedì.

La disputa di lavoro di Delhaize è in fermento da due settimane dopo che il distributore ha annunciato di voler concedere in franchising 128 negozi che attualmente non sono in franchising. Le conseguenze sono disastrose per i clienti della maggior parte dei supermercati autogestiti.

Almeno 76 rimangono chiusi martedì mattina e non riapriranno oggi, mentre i lavori sono fermi al magazzino principale del distributore a Zellick. È stata predisposta una barriera per filtrare i camion in entrata e in uscita, interessando l’intera rete in franchising inclusa.

Questo fine settimana, un negozio in franchising nel centro di Bruxelles è stato chiuso dopo un esame da parte dell’Ispettorato sociale per l’uso di persone non autorizzate. Per i sindacati, se passano tutti i negozi in franchising, corrono un “rischio di deregolamentazione”.

