L’incidente del capo della polizia di Mons Kievi: Bouchez accusa il sindaco di aver mentito e quest’ultimo smentisce

Ormai è passato un anno dall’incidente. Nel marzo 2022, durante la notte mentre guidava il suo veicolo aziendale sulla R5, Jean-Hubert Nicolay, capo del distretto di polizia di Mons-Kievi, è rimasto vittima di un incidente di testacoda. Unico coinvolto, quest’ultimo aveva chiaramente perso il controllo e si è ribaltato a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Con ferite lievi, è stato portato in ospedale per alcuni punti. Subito dopo, è stato eseguito un esame del sangue. Poco dopo i fatti, la stampa ha rivelato che il livello alcolico del leader del corpo era di 3,06 grammi per litro di sangue, sei volte il limite consentito, mentre il risultato di un etilometro effettuato dalle squadre del distretto di polizia di Buren, era presente sulla scena. Dall’incidente, è stato negativo.

Il file è ancora sotto inchiesta

Dov’è il file ora difficile da dire. La giustizia, infatti, non si è ancora pronunciata nel merito. “L’indagine è ancora in corso, dobbiamo ancora verificare alcuni elementi. Quindi non comunicheremo., spiega il parquet di Mons. Quali sono gli elementi? Impossibile ottenere una risposta.

Il ministro dell’Interno è stato assunto come suprema autorità disciplinare dall’Accademia di polizia di Mons Kievi e il ministro dell’Interno è stato interrogato sullo stato di avanzamento della procedura. “Quali azioni sono attualmente in corso? In una situazione del genere, qual è esattamente il quadro normativo in essere e quali eventuali decisioni, sanzioni provvisorie e definitive possono essere prese?”chiede Carolyn Taken (MR).

“In qualità di suprema autorità disciplinare, ho chiesto al pubblico ministero di Mons di consultare e ottenere una copia del dossier repressivo riguardante il capo dell’autorità di polizia del distretto di Mons Kyiv al fine di condurre io stesso un’indagine amministrativa”.Annelies Verlinden ha risposto. Ha aggiunto: “Fino ad ora, l’accusa non ha risposto a questa richiesta, perché l’indagine sulle informazioni è ancora in corso e la conoscenza è prematura”.

Possibile sospensione temporanea

Lo spiega anche il ministro “L’Accademia di Polizia ha la facoltà di disporre nei confronti del dipendente una sospensione temporanea, esonerandolo temporaneamente dal servizio, e l’autorità disciplinare può irrogare una sanzione disciplinare lieve o severa, a seconda degli elementi di fatto della fattispecie”. Se il ministro lo vede da sola, non lo è “È opportuno prendere una posizione generale su questioni specifiche da considerare caso per caso”.Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux) ritiene che l’istituto di polizia debba rispondere.

“Appare chiaro dalla lettura della risposta del ministro che Nicholas Martin ha mentito quando ha dichiarato di non poter agire per commentare”.insiste il leader dell’opposizione a mons. “I fatti meriterebbero una decisione del genere. Il sindaco chiaramente non è all’altezza delle sue responsabilità. Questo dà l’impressione che stiamo cercando di sistemare la pratica. Cosa è stato sospeso, per un anno? Come si fa? Nessun provvedimento è stato stato preso contro il direttore interessato?”

Rispetto delle procedure e della legge

Da parte sua, Nicholas Martin denuncia la doppia retorica dell’eletto riformatore e insiste sul fatto che tutto è stato fatto a norma di legge e in un’ottica di imparzialità. “Secondo la legge, affinché un comandante sia temporaneamente sospeso dalle sue funzioni con provvedimento, deve sussistere una delle seguenti due condizioni: che sia all’esame un fascicolo disciplinare che lo riguarda o che sia stato aperto un fascicolo giudiziario a suo carico .”

Condizioni non soddisfatte quando la Scuola di Polizia ha arrestato il Ministro dei Fatti. “Dans the case present, cette procédure disciplinaire, qui n’a pas encore débuté, is actuellement du ressort de la ministre de l’intérieur, et non du bourgmestre ou de l’autorité locale. Le Bourgmestre a demandé, dès le début des Eventi, al ministro di Prendre en charge elle-même la procédure disciplinaire. C’est donc à elle de décider d’une éventuelle sanction. Cette demande a été faite for éviter qu’on ne puisse lui reproche a manque d’objective dans Azione.”

E questo mentre il sindaco e lo chef lavorano insieme quotidianamente. “Per questo la legge consente ai sindaci che si trovano di fronte a questa situazione di disinvestire a favore del ministro. Tuttavia, l’assenza di una sospensione temporanea del giusto processo non significa che il Ministro non possa assumere alcuna sanzione disciplinare.

“Un commento che non voleva essere un rigore”.

E per seguire:La sospensione chiesta dal sig. Bouchez non è una sanzione, in quanto l’interessato continua a percepire la retribuzione al momento della sospensione, anche se ha cessato di lavorare. Si l’on suit his position, cela signifie que, vu la longueur de la procédure istituita dal ministre, la police de Mons-Quévy aurait été privée de chef durant plus d’un an, alors que celui-ci aurait continué à recevoir uno stipendio».

Il sindaco ritiene pertanto che le scelte compiute siano state strettamente conformi alla legge e compiute nell’interesse della questura e della città. “Queste scelte sono state fatte sulla base dei contatti con l’Ispettorato Generale della Polizia Locale e Federale di allora”., conclude Nicholas Martin. Insomma, resta da vedere se la giustizia riterrà necessario portare avanti una causa quando i fatti sono avvenuti al di fuori dell’orario di servizio del capo dell’ente – anche se quest’ultimo guidava l’auto della sua azienda – e che l’esame del sangue in l’ospedale non è stato precedentemente effettuato nell’ottica di controllare il ribaltamento.