Il Manchester City ha vinto 7-0 contro il Lipsia, mentre l’Inter ha eliminato il Porto raggiungendo i quarti di finale di Champions League dopo un pareggio a reti inviolate.

dopo aver condiviso bersaglio ovunque In Germania, il Manchester City non ha avuto margini di errore contro l’RB Lipsia martedì sera. colleghi Kevin De Bruynetornando all’undici di base e al gol a fine partita, si sono affrettati ad ammazzare tutta la suspense poiché era inevitabile Erling Halland È andato lì con ben cinque doppiette per assicurarsi la qualificazione mancuniana.

Il norvegese ha aperto le marcature su calcio di rigore al ventesimo minuto, dopo un fallo di mano Beniamino Henriques. Pochi secondi dopo, il numero 9 è opportunista a segnare di testa mentre il portiere avversario è a terra dopo che un tiro di De Bruyne colpisce la traversa. Poco prima dell’intervallo, ha segnato ancora una volta un gol per le volpi dai tetti spingendo all’indietro una palla che è rotolata per diversi metri lungo la linea dopo un colpo di testa di Robin Dias.

Non si tratta di ridurre il ritmo nel secondo periodo da parte degli uomini Pep Guardiola Dal capitano Ilkay Gundogan Segna il quarto gol della partita con un cross imparabile. Pochi minuti dopo, il norvegese ha colto l’occasione per segnare la sua prima quadrupla in Champions League dopo essersi arrampicato in area… prima di piantare la sua quinta carta su un nuovo pallone che è entrato nel rettangolo dopo un altro calcio d’angolo. Il tattico catalano ha finalmente deciso di liberare il suo attaccante stella dopo l’ora, sostituendolo Giuliano Alvarez. De Bruyne entra persino nella festa, segnando uno straordinario gol nei minuti di recupero con un tiro a effetto dalla distanza.

Quindi, i Cityzen riescono solo tranquillamente a verificare ufficialmente la loro qualificazione per il turno successivo.