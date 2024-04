Francis Siddiqui non ha nel cuore lo Sporting Anderlecht. Ricordiamo che la scorsa settimana il padre di Noah ha fatto arrabbiare i tifosi dell'Anderlecht quando ha dichiarato che la maglia dell'RSCA era uno straccio per lui.

In un'intervista a Nieuwsblad è tornato sulle sue dichiarazioni: “Qual è il problema? Difendo solo mio figlio. È sbagliato? Sono arrabbiato perché c'è ancora tanta gente che insulta Noah perché è andato all'Unione l'ultima volta”. estate.” “Questi sono per lo più commenti razzisti e disgustosi. Noah ha solo 19 anni e non ha mai detto niente di brutto. Non posso lasciarlo andare. Penso che sia del tutto normale difendere tuo figlio.”

Francis Siddiqui ritiene che suo figlio stia vivendo una carriera davvero impressionante: “Noah diventerà un calciatore di alto livello, ne sono convinto. Sta già giocando ad un ottimo livello per l'Al-Ittihad in questa stagione”.

In conclusione, il padre di Noah ha detto ancora una volta allo Sporting Anderlecht: “C'è qualcosa che non va in questo club. Non è normale permettere a ragazzi come Bilal El-Khannous e Anwar Ait El-Hajj di andarsene così in fretta”.

Leggi anche:

Messi critica Remer: “Ero un giocatore migliore di lui”