Le Journal du Mercato (27/01): Perisic incerto sull’estensione dell’Inter, Dybala in Premier League?

argomento informativo

Notizie del mattino:

– Ha saltato il referto della partita mercoledì prossimo, Joao Klaus Standard può partire alla fine del periodo di trasferimento. Luca Elsner ha ammesso che l’attuale finestra di trasferimento è stata una delle ragioni per cui non è stato selezionato.

Charleroi si muove molto velocemente nella sua finestra di mercato. maggiori informazioni qui.

Continuano le trattative tra Lione e Newcastle in merito Bruno Guimarães Secondo il Quotidiano Il gruppo. Les Gones reclamerà un po’ più di soldi rispetto ai 40 milioni proposti da Magpies. Il giocatore aveva già dato il suo consenso.

– Paolo Dybalaal termine del contratto tra 6 mesi, conta per il Manchester City se ci crede giornale sportivo. I cittadini saranno pronti a dargli un contratto con uno stipendio annuo di 10 milioni.

– Nonostante le proteste intorno allo stadio contro il suo arrivo, Victor Pereira Si stanno avvicinando all’Everton. Il portoghese dovrebbe infatti diventare il nuovo allenatore della squadra dei Tovs Sky Sport.

– Samuel Callow Firmato al Watford fino a giugno 2025. L’ex Gent si unisce agli inglesi per una modica cifra di 3 milioni.

– e se contro ogni previsione, Ousmane Dembele Prolungato a Barcellona? L’amministrazione francese e quella catalana si sono avvicinate nelle ultime ore e il giocatore vuole che l’accordo vada a buon fine. La continuazione e non la fine di questa saga di questo mercato invernale.

– Secondo Fabrizio Romano, Daniel Wass Presto all’Atletico Madrid. Il danese si sottoporrà alla visita medica in giornata e firmerà un contratto fino a giugno 2023.

– sempre secondo Fabrizio Romano, sempre ben informato, Alessio Moreba Si estenderà al Lipsia prima di essere ceduto in prestito al Valencia. Anche gli spagnoli sperano di arruolarsi Brian Gillinizialmente al Tottenham.

– Vi stavamo parlando ieri di un possibile scambio tra Alessio Baldie un giovane di La Masia, e Tagliafico. secondo marcatoreLo scambio non avverrà perché lo spagnolo non vuole passare all’Ajax.

– Imballatore Mitchell Il Bayer Leverkusen può partire secondo Il gruppo. Secondo quanto riferito, i tedeschi hanno ricevuto un’offerta di circa 20 milioni dal Newcastle per il loro lato sinistro.

Il giovane difensore dello Schalke 04 sta ricevendo molta attenzione per il Milan, secondo foto. I tedeschi avrebbero rifiutato un’offerta iniziale di 6,5 milioni per Malik ThiawLa Ruhr non vuole rinunciare al suo titolare mentre sono nel bel mezzo di una battaglia per la promozione in Bundesliga.

– Ivan Perisic Non sono sicuro di estendere all’Inter secondo Gazzetta dello sport. Il contratto del croato scadrà tra 6 mesi e a breve… Robin Goossens Nella sua posizione potrebbe segnare il suo destino. L’ex Bruges guadagna attualmente 5 milioni all’anno e vorrebbe essere rilanciato, cosa che non piace alla dirigenza nerazzurra.

– Secondo i media italiani, la Roma è ancora in pista Shaka di granito. Tuttavia, i romani avrebbero dovuto vendere prima di pensare di reclutare un artigliere.

– OGC Nice .deve essere impostato Bilal IbrahimiGiocatore arrabbiato. Secondo le informazioni ricevute da RMC SportNice avrebbe fatto un’offerta di 10 milioni di euro che sarebbe stata accettata.

Philip Clement potrebbe perdere il suo portiere a fine stagione. In prestito dal Bayern Monaco fino a giugno 2023, Alessandro Nobel Potrebbe tornare prima del previsto in Baviera. I capitani del Monaco vorrebbero attivare una clausola che consenta loro di riportare indietro il giocatore al termine della stagione in corso piede Mercato.

Trattative in corso Blaise Matuidi Inter Miami, secondo i media francesi. Le parti negoziano amichevolmente la violazione del contratto.