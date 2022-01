“Axel Witsel au Standard? On en rigole” assicura Thomas Meunier – Tout le foot

Dans un entretien accorddé à la RTBF, Thomas Meunier s’est exprimé sur la situazione de son compatriote et équipier au Borussia Dortmund.

Indiscutibile durant ses deux premières saisons en Allemagne, Axel Witsel ne fait aujourd’hui plus partie des plans du Borussia Dortmund. En fin de contrat, il devrait donc quitter le club au terme de la saison. Dans un entretien accordo à la RTBF, Tommaso Meunier s’est exprimé sur la situazione du Diable âgé de 33 ans. “Je ne dirais pas qu’il est devenu indésirable à Dortmund. Ce que j’aime ici, au Borussia, c’est que quand tu es correct avec les gens, les gens sont aussi corrects avec toi. Axel a toujours été professionnel et correct avec le club. Il s’entraîne tous les jours et joue encore des matchs malgré tout. Il se rend disponible pour Marco Rosa, qui ne l’a pas oublié. Son aventure avec Dortmund sembra toucher à sa fin, même si on n’est jamais à l’abri d’une sorpresa. Il est toujours esemplare. Axel se rend bien compte que des joueurs tels que Bellingham, Dahoud o Can représentent bien plus le futur du club que lui.”

Il n’a évidemment pas fallu attendre longtemps pour que les rumeurs annonçant un retour au Standard n’enflent. Dans le vestiaire de Dortmund, Pericolo Thorgan et Tommaso Meunier en ont profité pour charrier l’enfant de Sclessin. On lui a dit : ‘c’est déjà la fin de carrière’. Maintenant, Axel est un vrai Liegeois. Donc, il pourrait, à un moment donné, se dire : ‘il ya un vrai projet au Standard, ça me plairait d’en faire partie, d’encadrer les jeunes et apporter ma pierre à l’édifice et de faire en sorte que le Standard ravviva un petit peu’. Ça, c’est quelque ha scelto qu’il pourrait totalement faire. Mais là, ce qu’il veut c’est encore jouer au football dans des équipes ambieuses et qui peuvent encore faire la différence en coupe d’Europe, ecc. Je pense que le Standard n’est pas vraiment dans cette situazione à l’heure actuelle. Donc je ne vois pas Axel firmatario un contrat du côté liégeois dans l’immédiat. Je pense qu’il peut encore aligner quelques années sur le terrain dans les club de haut niveau. Il ne reviendra pas tout de suite. Il reviendra, c’est sure, mais pas tout de suite.

Les supporters du Standard devront donc encore paziente avant de revoir leur chouchou fouler la pelouse de Sclessin.

Découvrez l’interview intégrale sur RTBF Auvio ci-dessous :