Chi è Oliver Berman (18 anni), il sostituto di Sainz?

Scopri il giovane pilota inglese Oliver Pearman, che farà il suo debutto in Formula 1 con la Ferrari in Arabia Saudita per sostituire Carlos Sainz, operato di appendicite.

Perché Sainz se n'è andato?

Se Oliver Pearman farà il suo debutto in Formula 1 con la Ferrari questo fine settimana in Arabia Saudita, sarà perché Carlos Sainz si è ritirato. Il pilota spagnolo ha comunque partecipato alle prime due sessioni di prove libere a Jeddah, faticando però parecchio. E per una buona ragione: venerdì ha dovuto operarsi di appendicite e dovrà quindi cedere il posto al giovane inglese.

Il pilota britannico più giovane nella storia della Formula 1

Oliver Berman, detto “Ollie”, ha festeggiato il suo 18esimo compleanno lo scorso maggio. Il nativo di Chelmsford, Essex, Arabia Saudita diventerà quindi il più giovane pilota britannico della storia a disputare un Gran Premio di Formula 1, davanti a Lando Norris. È il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 dietro Max Verstappen (17 anni quando ha iniziato) e Lance Stroll (18 anni). Unisciti alla Ferrari Academy nel 2021.

Ha già impressionato in Formula 1

Nonostante la sua giovane età, Berman ha già molta esperienza nel motorsport. L'inglese ha vinto in Germania e in Italia in Formula 4, e ha già scoperto la Formula 1, avendo effettuato due sessioni di test con il team Haas lo scorso anno. Non ha mancato di stupire con la sua maturità e il suo continuo progresso.

Avrebbe dovuto partire dalla pole position in Formula 2

Oliver Biermann, che questa stagione ha gareggiato nel campionato di Formula 2 con il team italiano Prima Racing, e che lo scorso fine settimana in Bahrain ha concluso 15° il primo Gran Premio della stagione, partirebbe dalla pole position in occasione del secondo sollevamento della gara. Anno fiscale 2024 nel Regno dell'Arabia Saudita. Ma l'assenza di Sainz ha ostacolato i suoi piani, e così parteciperà per la prima volta in Formula 1 con la Ferrari a Jeddah, dove scatterà dall'undicesimo posto in griglia di partenza, dietro al suo nuovo compagno di squadra Charles Leclerc (secondo).