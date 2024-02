Imbattuto in Portogallo, favorito dai tifosi e di nuovo in ascesa: in Algarve, Evenepoel è Remco o Cambiao

Imbattuto in Portogallo!

Evenpoel, amante dei numeri, ha ottenuto un brevetto impressionante domenica a Figueira. Fin dai suoi primi turni nel torneo professionistico in Portogallo, è già imbattuto! Brabançon ha vinto le sue due precedenti apparizioni al Giro dell'Algarve (2020 e 2022), aggiungendo così la Coastal Classic alla sua lista di successi lo scorso fine settimana. Anche la sua percentuale di successi nel paese è impressionante, dato che ha alzato le braccia in sei occasioni durante gli undici giorni di gare disputate in Portogallo (3 tappe del Giro dell'Algarve più le vittorie sopra menzionate).

Remco Evenepoel alza le braccia per il recupero: ecco i numeri delle sue imprese in Portogallo

“Ho tanti bei ricordi del Portogallo e adoro correre lìci ha detto il corridore della Soudal Quick Step nel suo post precedente. Quando torniamo a una gara che abbiamo già corso o vinto, vogliamo farlo altrettanto bene… o anche meglio.

Un ciclo “esplosivo” che adora

Già favorito dai bookmaker nel 2020 per la sua prima apparizione al Tour dell'Algarve, Evenepoel ricoprirà nuovamente lo stesso ruolo nel fine settimana che potrebbe permettergli di realizzare una tripletta perfetta in una gara che sembra fatta su misura per lui. La sua perfezione.

“Questo test avrà solo cinque fasi, ma lo considero molto completo. Pensò il campione del mondo di Chrono. Con due tappe dedicate ai velocisti, una cronometro e due arrivi in ​​salita, il suo percorso è ben bilanciato. Il terreno è molto impegnativo e richiede una buona dose di sabbiatura. Conosco bene le salite dell'Alto da Foia e del Malhao perché erano già nella mia lista delle vie 2020 e 2022. In quei due anni, ogni volta mi sono sentito meglio dopo l'evento “nel momento in cui non c'era più”. Questo è il passo importante per costruire la mia posizione in vista delle prossime scadenze, a cominciare dalla Parigi-Nizza che finalmente arriverà molto rapidamente (Nota del redattore: partenza il 3 marzo)“.

Uno dei preferiti dei tifosi portoghesi

Evenepoel è stato molto ispirato a portare un cappello in valigia per il Portogallo. Domenica sera, durante la cerimonia di chiusura della Figueira Classic, sferzata da un vento freddo, il prodigio di Shepdale è stato invitato a… quattro volte sul podio (vincitore, miglior giovane, re della montagna e corridore più combattivo) . Un lunghissimo protocollo ha consentito a tutti gli eletti locali e agli sponsor di farsi un selfie con il belga. “Credo di aver fatto una foto con tutte le persone che hanno lavorato alla gara.”Ironicamente, anche.

Maggiore e vera popolarità tra i tifosi portoghesi che hanno fatto del nostro connazionale uno dei loro beniamini. “La nostra specie ha avuto spesso la peculiarità di rivelare grandi talenti, Analisi di Sergio Souza, direttore del tour dell'Algarve. Pogacar (2019) o Roglic (2017) si sono in parte rivelati al grande pubblico grazie al loro successo qui, come fece più tardi Remco Evenepoel. Ciò ha creato un legame speciale con i tifosi portoghesi che, di conseguenza, si sono sentiti come se avessero visto la sua nascita. Il ciclismo resta molto popolare in Algarve ed esiste una vera e propria cultura per questa disciplina. Come in molti altri paesi del mondo, penso che la popolarità di Remco in Portogallo possa essere spiegata dal track record che può già vantare alla sua età e dal suo approccio molto aggressivo alle corse. Anche il dato espresso domenica aggraverà il fenomeno…”

Alto do Foya: l'emozionante salita

Il successo di Evenepoel in cima all'Alto da Foia è stato immortalato nel 2020 con una statua. © Notizie fotografiche/Dr

Evenepoel ha vinto il suo primo Giro dell'Algarve nella tappa 2, che si è conclusa in cima all'Alto do Foya (7,5 km con 6%), e lì ha ottenuto una vera svolta. Questo è stato infatti il ​​suo primo successo in assoluto in vetta ad una scalata così lunga. “Almeida mi ha assicurato un ritmo elevato e perché non ero il più veloce dei corridori che mi avevano accompagnato fino a quel momento (NdlR: Schachmann, Martin, Costa, Wellens, Nibali, Molema…)Ho scelto di iniziare la mia corsa al traguardo dei 500 metri. Un'idea pazzesca se ci penso (Lui ride)… Quando ho girato la prima volta, non c'era nessuno al mio volante, ma a 100 metri dalla linea ho visto Schachmann alle calcagna e ho dovuto ripartire per riuscirci.

Una vittoria immortalata…una statua situata in cima ad una delle difficoltà più famose della regione dell'Algarve. “La posizione che ha assunto quando ha attraversato la linea è ben riprodotta.”Evenpoel 2022 ha riso quando ha scoperto la sua risposta.