Ecco la Porsche LMDH, la nuova bestia da endurance

Con questa vettura, il marchio tedesco si batterà per la vittoria finale nelle più grandi gare di durata del mondo come Le Mane Daytona e Sebring.

V8 biturbo abbinato all’elettrico

Nel cuore della bestia siede a Motore V8 biturbo assistito da motore elettrico, come previsto dalla legge. Un motore progettato per funzionare con combustibili rinnovabili è quasi in via di sviluppo 680 CV.

Le normative sui motori della serie LMDH consentono grande libertà in termini di cilindrata, design e numero di cilindri. Il numero di giri massimo è di 10.000 giri/min, il rumore di passaggio è misurato a 110 decibel e il motore deve pesare almeno 180 kg. La potenza massima dovrebbe essere compresa tra 480 e 520 kW (da 653 a 707 CV).

Per il resto, possiamo ammirare l’aggressività di questo concept, soprattutto con Spoiler posteriore prominente. Sembra infatti che Porsche abbia deciso di giocarsi la carta dell’efficienza, a differenza della 9X8, che è dotata di un’ala speciale, tagliata nel blocco.

Il futuro del campionato Endurance sembra eccitante. Lui segue…