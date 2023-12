“Abbiamo accolto questa famiglia per amore cristiano”: è questa la residenza dei coniugi belgi dove Alex Paty ha soggiornato più volte

Montois Frederic Hamby dice di essere arrabbiato. Insoddisfatto di ciò che chiama “ amalgama “Ma ha comunque evitato domande concrete. Ammette che lui e la sua compagna Vervier Ingrid hanno accolto, sotto falsi nomi, Alex Paty e suo nonno, nell’antica fattoria dei cavalieri Templari a Camps-sur-Laglie (in Audi, in Francia) e si sono convertiti nella Porta della Bastide, ribattezzata Cabania Pays “Cathare”.Lo chiamavamo Zack perché non conoscevamo il suo nome.“, attesta il sindaco di Camps-sur-Laglie.

Una veduta aerea del villaggio di Camps-sur-Acle. © AFP o i suoi concessori di licenza

Il giovane britannico è scomparso dal 2017. Si sospetta che il patriarca e sua madre lo abbiano rapito mentre era in vacanza quando sua nonna, Susan Carvana, era l’unica ad avere la sua custodia. Alex e sua nonna si sono incontrati sabato scorso in Inghilterra.

Per Frédéric Hamby, che è stato consigliere del comune di Ecolo a Mons, “L’accoglienza di questa famiglia è stata, in un certo senso, una questione di amore cristiano“.

Carità cristiana? Sorge il fantasma del culto, portato dagli abitanti originari del villaggio. Hanno buone intenzioni o semplicemente si risentono per l’arrivo di un gran numero di nuovi residenti rurali nella loro zona, anche se ciò significa sporcarsi? I proprietari dell’ostello hanno affermato di aver incontrato Zach, come lo chiamava Alex Batty, alla fine dell’autunno 2021, accompagnato dal nonno e dalla madre. “Rimase con noi per periodi più o meno lunghi.Q” e lui “HParte più volte per raggiungere la madre nelle sue successive residenze tra l’Aude e l’Ariège“.

Le Gite de la Bastide, dove Alex ha soggiornato in diverse occasioni. © AFP o i suoi concessori di licenza

Sala da pranzo nell’alloggio Bastide. © AFP o i suoi concessori di licenza

Durante la sua permanenza nel comune di Odeh, i proprietari del jet affermano di “Incoraggiandoli ad imparare la lingua francese e a studiare“E integrarlo nella loro vita familiare. “In particolare, aveva la sua stanza, accesso illimitato a Internet ed era completamente libero di andare e venire a suo piacimento.All’ostello lavorava venti ore settimanali per l’alloggio.

La coppia Hambye-Beauve è sicuramente insolita, appassionata di yoga e prodotti organici. In precedenza aveva gestito un ostello in Belgio, a Verwenvale, prima di andare incontro alla bancarotta. Ma respinge le accuse di formazione”Comunità spirituale“Quando si scende ai piedi del Bujarach Peak. Idea politicamente corretta: evitare di pronunciare la parola ‘setta’.

Per Ingrid e Frédéric, che hanno risposto in un comunicato stampa, “l’accoglienza di questa famiglia è stata in un certo senso una questione di carità cristiana”.©DR

Il loro figlio Nolan frequenta la “Graines de vie”, una scuola che si autodefinisce “Scuola privata e cura” Seguendo uno ‘stile di insegnamento non direttivo’. Che sia per ragioni oggettive o semplicemente per disprezzo della differenza, questa scuola raccoglie accenni al suo lato settario. L’istituzione è un grande chalet inesistente nel massiccio (35 bambini iscritti) e attrezzato con pannelli fotovoltaici.Questa scuola associativa privata rivendica il sostegno di Nature&Découvertes per i laboratori che organizza nella foresta o nel suo giardino botanico sostenibile.

Indipendentemente da ciò, il più maturo Alex Batey ha finito per dire “no” a tutto ciò. Qui fuggì, impostando la rotta verso Tolosa, attraversando le zone abitate dai “nuovi arrivati” che vi si erano stabiliti, spesso bambini. Alcuni vivono nei boschi in tende, cabine o camion riconvertiti. È vero che la regione ha una reputazione unica.

Alex è stato trovato mercoledì scorso a mezzanotte da un fattorino.

Secondo il quotidiano Liberation, il Bujarach Peak attira da tempo persone “ossessionate dagli animali”. Il “Messia Cosmico”, che ha intrattenuto la galleria nel dicembre 2012 durante la tanto pubblicizzata previsione virtuale dell’“Apocalisse”, è scomparso da “Apocalisse”. settore, ma il business resta.

E la gravità di tutto questo? La sua morte è stata annunciata soprattutto da Alex. Le testimonianze lo contraddicono: “Lo era ancora, almeno dieci giorni fa.“