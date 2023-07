La mobilità è stata sconvolta dal vertice UE-America Latina di lunedì e martedì a Bruxelles

I leader dell’Unione europea e quelli della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) si incontreranno lunedì e martedì a Bruxelles per un vertice tra l’Unione europea e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici. Un perimetro di sicurezza sarà installato intorno alla rotatoria di Shoman, quindi sono previsti disturbi.

Questo vertice mira a “rinnovare” le relazioni dell’UE con i paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Questo è il primo incontro del genere in otto anni.

Parteciperanno ventisette capi di Stato e di governo dell’Unione Europea e rappresentanti di 33 Stati membri della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, oltre alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e all’Alto rappresentante della Commissione europea Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Josep Borrell.

Il vertice sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, in qualità di presidente della Comunità degli Stati dell’America latina e dei Caraibi.

Un accordo commerciale tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) dovrebbe essere al centro delle discussioni. Questo accordo è stato concluso nel 2019, dopo oltre vent’anni di complesse trattative, ma non è stato ancora ratificato a causa delle preoccupazioni europee sulle politiche ambientali, in particolare dal Brasile.

I leader dovrebbero anche occuparsi del sostegno all’Ucraina e del cambiamento climatico, tra le altre cose.

Questo vertice è il terzo incontro tra l’Unione europea e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici. Il primo vertice si è tenuto nel 2013 a Santiago (Cile), seguito dal secondo vertice nel 2015 a Bruxelles.

Come ad ogni vertice nella capitale europea, sono in atto diverse misure di sicurezza che hanno un impatto sulla mobilità, ha annunciato il Servizio pubblico regionale per la mobilità.

Attorno alla rotatoria di Shoman sarà stabilito un perimetro di sicurezza. In questa zona sarà vietato il traffico. I pedoni devono avere un badge di accesso e mostrare un documento d’identità per entrare in questo perimetro. Anche il tunnel centrale di Reyers sarà chiuso al traffico.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, gli autobus che transitano per Schumann saranno deviati via Malbec (linee 12, 21, 22, 27, 36, 60 e 79). Saranno chiusi anche una serie di ingressi alla Stazione Schuman.