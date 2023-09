Un nuovo tipo di radar apparirà presto sulle strade

L’Inghilterra sta attualmente testando un radar piuttosto insolito. Potenziato con l’intelligenza artificiale, lavora a fianco delle autorità per punire tutti i crimini. E funziona.

L’intelligenza artificiale (AI) non è solo ChatGPT. La polizia della Cornovaglia, nel sud dell’Inghilterra, ha appena iniziato un periodo di prova utilizzando nuovi tipi di radar. Le telecamere di sicurezza funzionano con l’intelligenza artificiale e causano vere e proprie carneficine. 300 conducenti sono stati puniti entro tre giorni. Più di mille dopo una settimana.

Il radar installato lungo la strada principale non lascia passare nulla. Il sistema, prodotto dall’azienda australiana Acusensus, è testato dal 2022 in alcune regioni del Paese.

Semiautomatico

Senza entrare nei dettagli tecnici, sappi che è quasi impossibile sfuggire alla vigilanza di queste telecamere. In poche parole, il radar scansiona il traffico e registra le immagini dei veicoli che entrano nel suo campo visivo. Tutto questo è di qualità relativamente elevata grazie all’elevata velocità dell’otturatore e ai diversi obiettivi con filtro.

Una volta registrate le immagini, tocca all’intelligenza artificiale intervenire. L’intelligenza artificiale esamina i dati, identifica i conducenti che commettono violazioni e trasmette immagini. Nella fase finale, gli agenti verificano le violazioni rilevate dal sistema e agiscono di conseguenza per penalizzare il conducente.

L’intelligenza artificiale trova un posto nella sorveglianza

La conclusione di tutto ciò è che l’intelligenza artificiale occupa un posto sempre più importante nel campo della sorveglianza. Come accennato Interessato al commercioAnche il Regno Unito è un pioniere in questo senso. Dal maggio 2023, il Paese ha installato telecamere basate sull’intelligenza artificiale lungo le autostrade per rilevare i conducenti che gettano spazzatura dalle finestre.

Nello stesso contesto possiamo citare anche le metropolitane di Barcellona e New York, che utilizzano questo tipo di telecamere per individuare i truffatori. Senza dimenticare il progetto del nostro vicino francese, che vuole introdurre il riconoscimento facciale sulle sue telecamere di sorveglianza in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

È chiaro che l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di sicurezza è lungi dall’essere eccessiva. Soprattutto per ragioni etiche. Tuttavia, in termini di sicurezza stradale, questo progresso potrebbe salvare alcune vite costringendo gli automobilisti a essere più attenti.



_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.