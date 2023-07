Guerra in Ucraina: piccole tensioni tra il segretario alla Difesa britannico e Zelensky, il primo ministro Rishi Sunak cerca di calmare gli animi

Ha aggiunto: “Che ti piaccia o no, le persone vogliono vedere la gratitudine”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spazzato via: “Il popolo del Regno Unito ci ha sempre sostenuto. Gli siamo molto grati”. “Non so cosa intendesse (Wallace) e quanto dovrei essere grato per lui.”

Rivolgendosi al suo ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov, il signor Zelensky gli ha chiesto ridendo di inviare “parole di gratitudine” al signor Wallace chiamando il ministro britannico “oggi”.

“Non Amazon”

I media britannici hanno riferito che Wallace ha anche espresso frustrazione quando, durante un viaggio in Ucraina lo scorso anno, ha ricevuto una “lista” di armi di cui l’Ucraina aveva bisogno.

“Sai, non siamo Amazon. Gliel’ho detto l’anno scorso quando ho guidato 11 ore per ottenere un menu”, ha detto Wallace.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak, anche lui a Vilnius, ha cercato di appianare le cose.

“Il presidente Zelensky ha espresso la sua gratitudine per ciò che abbiamo fatto in molte occasioni, incluso il suo discorso incredibilmente commovente al parlamento (britannico) all’inizio di quest’anno”, ha detto in una conferenza stampa.

Ha aggiunto: “So che lui e il suo popolo sono incredibilmente grati per il sostegno che stiamo mostrando, per l’accoglienza che abbiamo esteso a così tante famiglie ucraine, ma anche per la leadership che stiamo dimostrando in questa lotta”.

Nel secondo giorno del vertice nella capitale lituana e a quasi 18 mesi dall’inizio dell’invasione russa, i membri del G7 (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Canada, Germania, Italia e Giappone) hanno presentato un nuovo piano per La sicurezza dell’Ucraina.

Questa dichiarazione è stata accolta con favore dall’Ucraina, che ha sottolineato, tuttavia, che questa dichiarazione non dovrebbe sostituire la sua futura adesione alla NATO.