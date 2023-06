Laurence Boccolini annuncia di lasciare il film d’animazione “ognuno vuole prendere il suo posto”

Dopo due anni alla guida di France 2, il conduttore si sta dirigendo “verso nuove avventure”. Joffrey Filippo Anselmo/FTV

di F.Gh. (DR) per cinema televisivo

Durante un’intervista a Pure Media Laurence Boccolini ha annunciato la sua partenza perché “tutti vogliono prendere il suo posto”. Ha dichiarato: “Dopo la riflessione e numerosi scambi con il canale e la produzione, ho preso la decisione di non continuare all’inizio dell’anno scolastico per animare il gioco “Tutti vogliono prendere il suo posto”. avventura per due anni, poiché ho potuto vivere grandi momenti con tanti candidati. Questo esercizio mi riempie di gioia ogni volta. Ne conserverò dei bei ricordi e vorrei ringraziare l’intero team di produzione e tecnico per la loro gentilezza, professionalità e gentilezza “, ha aggiunto il conduttore.

Leggi anche “Cosa ci fai con France 2? Non capisco”: questo il programma che Laurence Boccolini adora e che vorrebbe presentare (video)

Ha anche spiegato di voler “partire per nuove avventure”, spiegando che aveva lavorato a “nuove creazioni”, pur rimanendo alla France Télévisions. “Sempre con l’obiettivo di portare un piccolo sorriso e umorismo, perché è tutto ciò che conta: semplicemente fare il mio lavoro”, ha detto. Piani futuri confermati dal canale, che ha elogiato “una padrona di casa eccezionale che ha mostrato tutto il suo talento” nei controlli del suo gioco principale. “Giorno dopo giorno, ha costruito un rapporto molto forte con i telespettatori di France 2. È il volto principale del canale e abbiamo molti progetti con lei”, ha affermato Florent Dumont, vicedirettore di antenne e programmi, Pure Media.

Va notato che questa partenza non è una sorpresa per nessuno … Qualche settimana fa, jeanmarcmorandini.com ha rivelato che Lawrence Pocolini stava seriamente pensando di interrompere l’avventura “tutti vogliono prendere il suo posto”, quando il suo contratto stava per scadere . …ed Effervescence, la società produttrice del gioco, ha appena confermato queste informazioni. ” Lawrence (Boccolini) ce lo racconta da diverse settimane ponendosi domande e meditando sul suo futuro alla guida di questo gioco. disse il capo dell’azienda. Simon Harari Beaulieu. ” Ci consulteremo con France Télévisions e penseremo insieme nelle prossime settimane lei ha aggiunto. Ma niente panico, secondo Pure Media, il gioco base mattutino di France 2 dovrebbe tornare all’inizio dell’anno scolastico.

Leggi anche Dopo Sophie Davant, anche Laurence Boccolini lascerà France 2 interrompendo il game show “Ognuno vuole prendere il suo posto”?





Leggi anche

“Mia figlia è una bambina del cielo”: Gerard Darmon ricorda teneramente la sua paternità dopo 70 anni (video)

televisione



‘Non ci sono divieti’: Christina Cordola si apre parlando delle sue procedure di chirurgia plastica

televisione





colloquio “È pazzesco, lo so, ma mi è piaciuto molto interpretarla!”: Elizabeth Olsen ci parla del suo personaggio da femme fatale in Love and Death, una miniserie che può essere vista su Be TV

serie



A Beautiful Life: cambiamenti previsti per il ritorno della serie su TF1

serie



‘Faremo una semplice consegna in onda’: Sophie Davant parla per la prima volta all’arrivo di Giulia Vignali in ‘Il caso è finito’ (VIDEO)

televisione



Thomas Pesquet critica la sua vita privata in “Les Meetings du Papotin”: “Non sarò mai padre”

Stasera in televisione



Vedi tutte le novità





Leggi la rivista



Registrati



Registrati



più letti





Scomparsa del Titano: Celine Dion è rimasta incredibilmente colpita dalla tragedia del sottomarino che è andato ad esplorare il Titanic musica



‘Vorrei sbagliarmi’: James Cameron afferma di sapere da lunedì cosa è successo al sottomarino Titan cinema



‘Lei rappresenta la libertà, bellissima’: Angel posa in topless su Instagram, i suoi fan si congratulano con lei (foto) la gente



‘Non abbiamo dato il nostro consenso’: ‘Don’t Touch My Letter’ invia Aveda Turner a cantare in una stazione, SNCF chiama il programma Soulful su richiesta (VIDEO) televisione



“È stata un’avventura molto bella”: Lawrence Boccolini annuncia di lasciare l’animazione “Ognuno vuole prendere il suo posto” televisione



Stasera in televisione

Guarda tutti i programmi