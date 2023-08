NaS, Lauryn Hill, Snoop Dogg, Run-DMC, Wu-Tang Clan, Lil Wayne e altre leggende si riuniscono a New York per celebrare i 50 anni di hip-hop (VIDEO)

Per più di otto ore, newyorkesi e turisti hanno celebrato i cinquant’anni di musica che è nata l’11 agosto 1973 e il cui enorme impatto ha scosso irrimediabilmente la cultura e l’industria musicale.

Al piano terra dell’HLM Building al 1520 di Sedgwick Avenue, nel Bronx, un dj di origini giamaicane, Clive Campbell meglio conosciuto come DJ Kool Herc, ha ideato: facendo girare lo stesso disco su due giradischi, isola sequenze di beat e batte e li fa durare negli altoparlanti, dimostrando Precedentemente su “breakbeat”, un punto fermo dell’hip-hop.

Durante il concerto della maratona che è iniziato dopo l’una di notte, le star del genere si sono susseguite su sequenze di canzoni di successo, come Run-DMC e “It’s Tricky”, raccogliendo urla da una folla estasiata.

Un altro veterano, NaS, ha suonato una serie di titoli dal suo influente album “Illmatic”, tra cui “The World Is Yours” e “NY State of Mind”. Un ruggito si è alzato dalla folla quando l’icona di New York ha chiuso il suo set invitando Lauryn Hill sul palco a cantare la canzone con cui hanno collaborato in “If I Ruled the World (Imagine That)” così come il suo singolo “Doo Wop (That Thing) )” e la sua interpretazione di “Killing Me Softly”, che originariamente cantava con i Fugees.

Snoop Dogg ha scelto alcuni dei suoi preferiti come “Next Episode”, “Nuthin’ But A’ G’ Thang” e “Gin And Juice”.

Anche Lil Wayne, The Sugarhill Gang, membri del Wu-Tang Clan e Ice Cube, facevano parte dello spettacolo, così come Melle Mel o Scorpio con Grandmaster Caz.

“Penso che l’hip-hop abbia davvero dato voce a persone che non avevano voce all’inizio”, ha riassunto Antoine Crosley, che è arrivato privatamente da Chicago.

Questa festa è stata il culmine di una serie di eventi, durante i quali a New York sono fiorite per tutta l’estate numerose iniziative culturali (sessioni di graffiti o breakdance, “feste di gruppo”, concerti…).

Ad alcuni critici e fan, dare una data di nascita ufficiale per uno stile musicale che esisteva effettivamente prima dell’11 agosto 1973 sembra un po’ arbitrario. Ma forse nessun altro genere musicale vale la pena di celebrarne la nascita. Per decenni, l’hip-hop è stato abusato, ignorato e censurato da un’industria che ha contribuito a plasmarlo così profondamente, in un paese in cui i rapper sono stati grandi successi e hanno avuto un enorme impatto su tutto, dalla moda musicale alla lingua e alla danza.

Quando la vita era dura e violenta a New York, i primi “block party” hanno permesso ai giovani afroamericani di sfuggire alla povertà e alla discriminazione. L’hip-hop si è poi diffuso ai quattro angoli del pianeta e ora la maggior parte dei paesi ha la propria scena.