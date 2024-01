Un uomo è stato arrestato vicino alla casa di Taylor Swift a New York

(New York) Sembra che la casa di Taylor Swift a New York sia stata l'obiettivo di un altro tentativo di effrazione, questa volta da parte di un uomo che è stato arrestato sabato vicino all'abitazione della cantante nel quartiere di Tribeca, mentre la polizia rispondeva a una segnalazione di caos . persona.

Testimoni oculari hanno riferito che l'uomo ha tentato senza successo di entrare in casa nel primo pomeriggio New York Post.

Un portavoce della polizia di New York ha detto domenica che la polizia non aveva confermato un tentativo di irruzione nella casa del cantante, ma gli agenti hanno arrestato un uomo nella stessa strada quando è stato detto loro che stava cercando di aprire la porta dell'edificio. L’uomo è stato accusato con un mandato d’arresto del 2017 a Brooklyn per presunta mancata risposta a una convocazione, ha detto il portavoce.

Le autorità non hanno rivelato il nome dell'uomo.

Domenica è stata inviata un'e-mail in cerca di commenti al rappresentante del cantante. Mi appartieni. Non è chiaro se in quel momento fosse a casa. Domenica si è recata nella zona di Buffalo, New York, dove il suo ragazzo, la star dei Kansas City Chiefs Travis Kelce, avrebbe dovuto giocare contro i Buffalo Bills in una partita di playoff della NFL quella sera.

La casa di Tribeca è stata teatro di numerose effrazioni e altri tentativi di effrazione quando Taylor Swift non era nei paraggi, inclusi alcuni presunti stalker.

Nel 2022, un uomo è stato accusato di violazione di domicilio e stalking dopo che le autorità hanno affermato che era entrato in due residenze di Tribeca collegate a M.IO Veloce. Nello stesso anno, un uomo fu arrestato per aver sfondato la casa con la sua macchina e, secondo quanto riferito, disse alla polizia che non se ne sarebbe andato finché non avesse incontrato il cantante.

Nel 2018, un altro uomo ha fatto irruzione in casa sua e ha fatto un pisolino, ha detto la polizia. Lo stesso uomo è stato accusato un anno dopo di aver nuovamente fatto irruzione nell'edificio dopo aver scontato la pena detentiva.

Sospetti stalker sono stati arrestati anche in alcune delle sue altre case, tra cui Beverly Hills, California, e Watch Hill, Rhode Island, ha detto la polizia.