Il cantante carolingio William Duncker è morto all’età di 64 anni

Questo successo, però, ha impiegato circa dieci anni per maturare. Rilasciato in formato 45 giri a metà degli anni ’80, doveva essere incluso nel primo CD dell’artista, “Trop Tchôd”, che fu messo in vendita il 1 marzo 1997, per le sue Letters of Peerage. Questo titolo è valso al suo autore un disco d’oro. Lancerà la carriera di William Dunker, il cui vero nome è Wilhelm Dunker. Questo è stato seguito da un trionfo alle Francofolies de Spa nel 1998, un tour del Quebec con tre artisti locali e un altro tour in Europa.

Il secondo punto della carriera del cantante è avvenuto nel 2002, quando l’esecutore di Carollo ha collaborato con il famoso gruppo musicale corso I Muvrini. Insieme, hanno composto un’opera bilingue (corso-vallone), “Erein Eta Joan – D’ji Sènme è Dji M’e Va” o “I Plant and Go Away” nella lingua di Molière. Molto apprezzate dal pubblico anche le opere “J’aime les Filles” tratto dal film Walloon di Jacques Dutronc e “I can help” di Billy Swan. William Dunker avrebbe avuto molteplici esperienze musicali prima di trovare la sua strada. All’inizio degli anni ’90 faceva parte di un trio effimero chiamato Triple Hawks. Aveva appena lasciato un gruppo chiamato “Les Jules” per il quale vinse il premio per il giornalismo al Rochefort Laughter Festival nel 1985. Ancor prima aveva formato un primo gruppo, “Bar”, che copriva canzoni con altri francofoni interpreti. Solo, il suo primo nome d’arte è Alfred e la sua prima canzone, scritta da Andre Godetiaboa, si chiama “Black Country Blues”. In questo momento, il musicista ha attraversato i quattro angoli della sua città natale, Charleroi, con una chitarra in mano. READ Cos'è questo male che esclude Benedict Depres dalle antenne RTBF? Figlio di padre tedesco e madre italiana, è cresciuto nella terra nera e dintorni. I suoi genitori hanno lasciato i loro averi nella zona per lavorare nelle miniere. Costò anche la vita a suo padre, che morì di silicosi nel 1965. Il piccolo Wilhelm rimase orfano all’età di sei anni. Un artista nel cuore, l’adolescente abbandonò presto i suoi corsi di falegnameria, elettricità e contabilità all’Università del Lavoro per concentrarsi sulla commedia e sul teatro all’Accademia di Belle Arti. In seguito, ha utilizzato queste capacità per presentare programmi televisivi locali, recitare in commedie in francese e ha anche interpretato un ruolo in “Au cul du loup” di Pierre Ducolot. Prima di guadagnarsi da vivere cantando, ha lavorato privatamente come intrattenitore per bambini su una barca. Nel 2005, William Doncker è stato promosso Cavaliere dell’Ordine di Leopoldo II dall’ex Ministro della Cultura per la Comunità Francese in Belgio, Fadila Lanan. In totale, avrà pubblicato sette album. Sul palco è accompagnato da due chitarristi americani, Kevin Mulligan e Marty Townsend, che partecipano anche ai cori in Walloon. William Dunker è nato il 15 marzo 1969 a Charleroi. Morì all’ospedale di Ludelinsart.